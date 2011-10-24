Глава МИД РФ констатировал наличие хорошей базы в сфере ВТС с Ираком
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Вертолет Ми-17В-5 армейской авиации Ирака в ходе десантирования.
Источник: DR / Air&Cosmos
Вопросы двусторонних отношений будут подробно и предметно рассмотрены во вторник на встрече главы МИД Ирака с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным, сказал Сергей Лавров
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал наличие хорошей базы в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) с Ираком.
"Констатировали наличие хорошей базы для развития двустороннего сотрудничества, включая политический диалог, экономическое взаимодействие, а также в сферах ВТС и образования", - отметил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирака Ибрагимом аль-Джаафари.
"Аль-Джаафари выразил признательность за возможность увеличения количества стипендий для иракских граждан, которые хотят обучаться в России", - добавил глава МИД РФ.
"Эти и другие вопросы наших двусторонних отношений будут подробно и предметно рассмотрены во вторник на встрече главы МИД Ирака с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным, - сказал министр. - Они являются сопредседателями Российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству". На предстоящей встрече речь пойдет также о реализации договоренностей, достигнутых по итогам шестого заседания комиссии в Багдаде в феврале прошлого года.
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23.10.2017
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