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В Генштабе Украины оценили шансы на получение летального оружия от США

24.10.2017 РИА Новости 180 0
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Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. Архивное фото
Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины

КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко считает, что у Киева есть перспектива получить от США летальное оружие, все перечни по ожидаемым образцам были переданы и согласованы.

"Такая перспектива есть (предоставления Украине летального оружия - ред.), все перечни (по летальному оружию - ред.) согласованы, обсуждены все процедурные вопросы, ожидаем только политического решения (в Белом доме - ред.)", - заявил он в интервью украинскому агентству "Укринформ", опубликованном в понедельник.

Также Муженко сообщил, что в ходе своей поездки в США, где он сейчас находится, намерен обсудить с военным руководством этой страны вопрос расширения формата сотрудничества.

"Сейчас стоит вопрос относительно возможного расширения сотрудничества в вопросах именно стратегического реформирования. Речь идет о введении изменений в таких структурах, как генеральный штаб, виды вооруженных сил, а также в самом министерстве обороны Украины - с целью улучшения коммуникаций и приобретения соответствующих возможностей не только на оперативном, но и на стратегическом уровне", - сказал Муженко.

По его словам, украинская делегация отправилась в США по приглашению Пентагона для участия в заседании начальников Генштабов - главнокомандующих вооруженных сил разных стран, которое будет посвящено борьбе с терроризмом. "Кроме того, нашей программой предусмотрено ознакомление с центрами Национальной гвардии штата Калифорния, а также проведение ряда двухсторонних встреч, начиная с Совета национальной безопасности США, завершая военным руководством Пентагона", - сообщил начальник украинского Генштаба.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.

Ранее РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
23.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Проекты
ОБСЕ

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