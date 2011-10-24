Казачья мотострелковая бригада проводит учебные стрельбы из танков и гаубиц на Ставрополье



Танк Т-72Б3.

Источник: Виталий Кузьмин Танк Т-72Б3.Источник: Виталий Кузьмин

В стрельбах участвуют 1,5 тыс. военнослужащих

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Военнослужащие казачьей мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) проводят стрельбы на полигоне в Ставропольском крае из самоходных гаубиц "Мста-С", танков Т-72Б3, гранатометов и стрелкового вооружения в рамках контрольной проверки за летний период обучения. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе округа.

"Нормативы и упражнения выполняются в дневное и ночное время с использованием приборов и прицелов ночного видения. К контрольной проверке привлечено около 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, стрельбы проводятся на полигоне Николо-Александровский. Упражнения и нормативы по предметам боевой подготовки сдают также командиры взводов, рот, батальонов, батарей и дивизионов.