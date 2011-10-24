ВКС России начнут получать на вооружение ЗРС С-500 ближе к 2020 году



Макет самоходной пусковой установки 77П6 перспективной зенитно-ракетной системы ПВО и ПРО большой дальности С-500 "Триумфатор-М" с ракетами большой дальности (предположительно, семейства 40Н6).

Источник: copy-models.com Макет самоходной пусковой установки 77П6 перспективной зенитно-ракетной системы ПВО и ПРО большой дальности С-500 "Триумфатор-М" с ракетами большой дальности (предположительно, семейства 40Н6).Источник: copy-models.com

ЦАМТО, 23 октября. Воздушно-космические силы России начнут получать зенитные ракетные системы С-500 на вооружение ближе к 2020 году. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

"С-500 начнем получать ближе к 2020 году", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как напоминает агентство, зенитная ракетная система С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем класса "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты.

ЗРС С-500 будут значительно превосходить по своим ТТХ состоящие на вооружении ЗРС С-400.