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Подразделения общевойсковой армии ЗВО до конца года оснастят новейшими образцами техники связи на 75 проц.

24.10.2017 ЦАМТО 454 0
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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий в экипировке Ратник.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 23 октября. Подразделения связи, входящие в состав вновь сформированных мотострелковых дивизий и формируемого артиллерийского соединения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), до конца 2017 года оснастят новейшими образцами техники связи.

"В этом году войска связи отмечают свою 98-годовщину со дня образования. К своему профессиональному празднику военные связисты общевойсковой армии подошли с большими успехами в боевой и профессиональной подготовке. Сегодня техника и оборудование связи позволяет выполнять боевые и учебно-боевые задачи на суше, в воздухе, на воде и под водой с помощью новейших образцов техники. В этом году вновь образованные мотострелковые дивизии и формируемые соединения общевойсковой армии ЗВО получат для оснащения подразделений 75% новой и перспективной техники связи. Всего до конца года планируется к поставке по Гособоронзаказу около 3 тыс. образцов техники связи, в том числе около 100 ед. – на базе колесной и гусеничной техники высокой проходимости", – заявил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

Военные связисты общевойсковой армии ЗВО в 2017 году в ходе комплексных тренировок, командно-штабных учений и совместного стратегического учения "Запад-2017" освоили новые цифровые средства связи, в частности, автономный телекоммуникационный комплекс "Редут-2УС", комплексы разведки, управления и связи, системы мобильной автоматизированной системы управления войсками и силами региона "Акация-М", станции спутниковой связи "Ливень" и "Легенда".

"Модернизация и обновление парка техники и аппаратуры войск связи создает единую мощную сеть управления и обеспечения войск. За почти вековую историю военная связь преодолела путь от простейших средств для передачи сигналов и команд управления непосредственно на поле боя до цифровых автоматизированных систем, позволяющих обеспечивать связь в тактическом звене от отдельного военнослужащего до управления армиями в целом", – цитирует командующего общевойсковой армией ЗВО генерал-майора Александра Перязева пресс-служба Западного военного округа.
23.10.2017
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