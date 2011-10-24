В СФ рекомендуют ратифицировать протокол о создании единой системы ПВО РФ и Белоруссии



Зенитные ракетные комплексы C-400. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров Зенитные ракетные комплексы C-400. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Протокол о внесении изменений в соглашение был подписан в Минске 2 ноября 2016 года

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам на заседании в понедельник рекомендовал палате ратифицировать протокол об изменениях и дополнениях в соглашение между Россией и Белоруссией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны двух стран.

Протокол о внесении изменений в соглашение был подписан в Минске 2 ноября 2016 года.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону о ратификации, "положениями протокола уточняется понятийный аппарат соглашения, а также вносятся изменения, касающиеся организационно-штатной структуры Вооруженных сил РФ и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по противовоздушной обороне при совместном выполнении задач боевого дежурства".

"Реализация протокола позволит повысить надежность охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета", - подчеркивается в документе.