Бросковые испытания баллистической ракеты "Сармат" планируется провести до конца 2017 года



Военные осматривают шахту ракеты Тополь-М. Архивное фото.

Источник: © AP Photo Военные осматривают шахту ракеты Тополь-М. Архивное фото.Источник: © AP Photo

Как пишут Иван Сафронов и Александра Джороджевич в статье ""Сармат" добрался до пуска", опубликованной в газете "Коммерсантъ", до конца года Минобороны РФ планирует провести на космодроме Плесецк два бросковых испытания жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат". Сроки этих испытаний неоднократно переносились из-за неготовности как шахтной пусковой установки, так и самой МБР. Теперь, по утверждению источников "Ъ", проблемы решены: дальнейшая программа ракеты будет скорректирована по результатам анализа "броска" РС-28.

О том, что Минобороны РФ планирует провести до конца 2017 года бросковые испытания МБР "Сармат", "Ъ" рассказали собеседники, близкие к ведомству и ракетной отрасли. По словам одного из них, программа предусматривает пуск ракеты из шахтной установки с полигона Плесецк. "Основной целью является проверка работы систем ракеты в момент выхода из шахты и включение первой ступени "Сармата" с последующей работой в течение примерно пяти секунд",- говорит собеседник "Ъ". Он уточнил, что если бросковое испытание пройдет штатно, то второе состоится в этом же году.

Разработкой двигателей для ракеты РС-28 "Сармат" занималось НПО "Энергомаш", которое получило техническое задание на освоение перспективной двигательной установки в начале 2013 года. Изделие назвали ПДУ-99. Производство по решению Минобороны РФ было отдано предприятию ПАО "Протон-ПМ". В 2014 году в назначенный срок были отгружены четыре макета изделия, но в марте 2016 года отмечалось, что освоение производства жидкостного ракетного двигателя для МБР отставало от намеченных сроков "в связи с новизной продукции". Первые успешные огневые испытания двигателя первой ступени состоялись в августе 2016 года.

Однако проблемы со сроками сохранялись. Напомним, как ранее сообщал "Ъ" (см. номер от 3 июля), испытания новейшей жидкостной ракеты "Сармат" планировалось провести в 2016 году, но сроки постоянно сдвигались "вправо". Следующая попытка была назначена на март 2017 года, но к этому моменту специалисты не успели оборудовать шахтную пусковую установку на полигоне космодрома Плесецк. Запуск перенесли на апрель, но тогда в ходе "прочностных" испытаний на Красноярском машиностроительном заводе проблемы возникли с самой ракетой. На устранение неисправностей отводилось примерно два месяца: "Интерфакс" сообщал, что испытания перенесены на июнь. Но и тогда их не провели - они перенеслись на четвертый квартал 2017 года, после цикла испытаний на стендах.

Военный эксперт Алексей Леонков напоминает, что, когда Минобороны принимало на вооружение стратегическую ракету шахтного базирования РС-20В "Воевода", которую призван заменить РС-28 "Сармат", было проведено более 30 бросковых испытаний, и не все из них были удачными. "Так как это трехступенчатые ракеты, испытаний должно быть много, чтобы каждая ступень работала как часы, ведь никакую сложность в полете не устранишь",- сказал "Ъ" эксперт. Однако, по его словам, следующее за "Воеводой" поколение потребует меньшее количество "бросков", а значит, дальнейшие сроки, возможно, больше сдвигаться не будут. Как отметил эксперт, перед летно-конструкторскими испытаниями должно состояться несколько бросковых и несколько зачетных испытаний (на поражение зоны цели и на максимальную дальность). Успешные испытания новейшей ракеты значимы еще и потому, что "Сармат" призван выполнять функции носителя гиперзвукового оружия, которое должно стать одним из ключевых факторов прорыва существующей и перспективной системы ПРО.

Как говорят в Минобороны, ракета должна быть принята на вооружение в 2019-2020 годах. После этого военные развернут ее в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.