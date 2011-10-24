Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Летный состав авиационного полка ЗВО подготовит звено Су-35 для перелета на 8 тыс. км к месту базирования в Карелии

24.10.2017 ЦАМТО 247 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребитель Су-35
Истребитель Су-35.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 23 октября. Летный и технический состав авиационного полка ЗВО приступил к подготовке перебазирования звена новейших многоцелевых истребителей Су-35 поколения 4++, принятых на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре, на аэродром постоянного базирования в Карелии.

Экипажи проведут облет новых истребителей, проверку двигателей, основных систем и агрегатов для перелета по маршруту протяженностью более 8 тыс. км с тремя дозаправками на оперативных аэродромах Восточного и Центрального военных округов.

После перелета экипажи Су-35 приступят к выполнению плановых учебно-тренировочных полетов и заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей северо-запада России, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
23.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-35
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.10 20:01
  • 58
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 24.10 19:59
  • 11
Морских и воздушных убийц объединили
  • 24.10 19:55
  • 109
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 24.10 19:37
  • 10
У украинцев обнаружили "ген воина"
  • 24.10 19:01
  • 2
Новости морской авиации - США
  • 24.10 18:54
  • 5
Мексиканский Interjet заинтересован в покупке российских самолетов МС-21
  • 24.10 18:52
  • 2
Почему психует Пентагон
  • 24.10 18:44
  • 4
Самим страшно
  • 24.10 17:06
  • 894
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 24.10 15:07
  • 21
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 24.10 14:45
  • 1110
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.10 14:16
  • 1
ВВС США выделили SpaceX деньги на замену РД-180
  • 24.10 13:47
  • 14
Эксперты предложили Пентагону применять ракеты, нарушающие договор о РСМД
  • 24.10 13:43
  • 5571
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.10 12:00
  • 41
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
другие обсуждаемые темы