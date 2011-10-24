Летный состав авиационного полка ЗВО подготовит звено Су-35 для перелета на 8 тыс. км к месту базирования в Карелии
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Истребитель Су-35.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
ЦАМТО, 23 октября. Летный и технический состав авиационного полка ЗВО приступил к подготовке перебазирования звена новейших многоцелевых истребителей Су-35 поколения 4++, принятых на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре, на аэродром постоянного базирования в Карелии.
Экипажи проведут облет новых истребителей, проверку двигателей, основных систем и агрегатов для перелета по маршруту протяженностью более 8 тыс. км с тремя дозаправками на оперативных аэродромах Восточного и Центрального военных округов.
После перелета экипажи Су-35 приступят к выполнению плановых учебно-тренировочных полетов и заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей северо-запада России, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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23.10.2017
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