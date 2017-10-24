Новости морской авиации - США
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Тестовый пуск ракеты с истребителя F-35C в перевёрнутом положении.
Источник: lockheedmartin.com
Первый истребитель-невидимка ВМС США провел полёты 18 октября на борту USS Carl Vinson (CVN 70) в качестве авианосца, обученного у берегов Южной Калифорнии.
F-35C Lightning II, вариант военно-морского флота Joint Strike Fighter, приземлился и запустил у Карла Винсона во время дневных и ночных операций, завершив еще один шаг к тому, чтобы стать самолетом, способным к эксплуатации.
«Обучение помогло нам уверенно приземлиться и запустить самолет, с которым мы никогда не сталкивались», - сказал помощник летного экипажа 2-го класса Алексис Лабрак. «Первым, кто когда-либо делал это на Винсоне, был довольно классный опыт»
. Самолет от Strike Fighter Squadron (VFA) 125, базирующийся в Лемуре, штат Калифорния, вылетел на борт, поскольку Карл Винсон проводил квалификацию перевозчика.
«Мы поддерживаем усилия по летной проверке нынешней системы отображения на шлеме», - сказал лейтенант Cmdr. Джош Рейнольдс, операционный сотрудник VFA-125.
F-35C - единственное в мире пятое поколение, дальнобойный истребитель-невидимка, разработанный и построенный для операций авианосца. Планируется, что в начале следующего года для военно-морского флота начнутся начальные эксплуатационные возможности.
Карл Винсон, скорее всего, станет первым носителем на Западном побережье, который будет развернут с эскадрильей F-35C после того, как в 2019 году пройдет плановый период технического обслуживания.
«Это действительно первый, - сказал Рейнольдс. «Впервые у нас будет возможность запустить скрытный, глубокозахватный наряд от перевозчика, который может принять участие в проникновении противовоздушной обороны противника в первый день».
Введен в эксплуатацию в 1982 году USS Carl Vinson является третьим классом Nimitz в Америке авианосец. Основная задача корабля - вести длительные боевые воздушные операции с воздушным крылом, дополняющим более 60 самолетов.
Винсон работает с ударной группой, которая выступает в качестве премьера силы, развернутой в ВМФ, обеспечивая сдерживание агрессии и защиту интересов США во всем мире.
Уникальные возможности F-35C в сочетании с проверенными самолетами в текущем инвентаре США значительно улучшают осведомленность о боевом пространстве группы боевиков, летальность и выживаемость.
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23.10.2017
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kugelfang
4
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№1
24.10.2017 16:04
Думаю, что переводчик Гугл перевел бы куда лучше! Потому что, текст оригинальный на английском языке лучше размещать, чем перевод некачественный публиковать непроверенный))
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