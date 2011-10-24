Расчеты ЗРПК "Панцирь-С" на учениях отразили нападение "террористов"



Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1.

Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1.Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

Зенитчики с помощью штатного вооружения уничтожили всех нападавших в ходе учебного боя

ВЛАДИВОСТОК, 23 октября. /ТАСС/. Расчеты новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" Восточного военного округа (ВВО) на учениях в Хабаровском крае отразили нападение условных террористов и уничтожили воздушные цели "противника" с помощью электронных пусков, сообщает в понедельник пресс-служба ВВО.

"В Хабаровском крае состоялось тактическое учение с военнослужащими соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа. В ходе практической части учения расчеты новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" совершили марш на штатной технике в заданный район. При проведении марша военнослужащие преодолели условно зараженные участки местности, используя функционал боевых машин. Помимо этого при проведении активной фазы группа условных террористов заблокировала участок дороги на маршруте следования ЗРПК "Панцирь-С" и организовала засаду", - говорится в сообщении.

Зенитчики с помощью штатного вооружения уничтожили всех нападавших в ходе учебного боя. После прибытия в заданный район военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию комплексов на неподготовленной местности. Кроме того, они отработали поиск, инициализацию, сопровождение и уничтожение воздушных целей условного противника с проведением электронных пусков.