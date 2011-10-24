Около 20 экипажей Ми-8АМТШ нанесли ракетные удары по бронетехнике "противника" на юге РФ



Десантно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ.

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/ Десантно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ.Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/

Упражнения выполнялись в рамках сдачи итоговой проверки за 2017 учебный год

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Около 20 экипажей транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" авиационного соединения армейской авиации Южного военного округа, дислоцированного в Ростовской области, нанесли ракетные удары по бронетехнике условного противника. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.

Он пояснил, что упражнения выполнялись в рамках сдачи итоговой проверки за 2017 учебный год. "В ходе полетов летчики совершали различные по сложности маневры с целью ухода от удара средств ПВО "противника" с подавлением его радиолокационных средств. По наведению с командного пункта вертолеты по парам вышли в назначенный район, выполнили поиск и классификацию целей и провели практические стрельбы с применением управляемых ракет и пушечного вооружения", - рассказал Астафьев.

Экипажи действовали на предельно малой высоте, с целью маскировки используя рельеф местности. Учебно-боевые задачи выполнялись также в ночное время с использованием спутниковых систем навигации, инфракрасной аппаратуры и проборов ночного видения.

Кроме того, экипажи отработали элементы повторного захода для атаки, прикрытия друг друга и ухода из-под ответного удара условного противника. Всего, по словам начальника ЮВО, было задействовано около 20 экипажей.