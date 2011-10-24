Центр разработки программ освоения Луны может появиться в ракетно-космической корпорации "Энергия" - газета



Спутник Земли - Луна.

Источник: © РИА Новости / Александр Вильф Спутник Земли - Луна.Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

Москва. 23 октября. ИНТЕРФАКС - В структуре ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" - головного российского предприятия по пилотируемой космической программе - может в ближайшее время появиться центр исследований и разработки программ освоения Луны, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на собеседников в РКК и в госкорпорации "Роскосмос".

"Центр объединит накопленные предприятиями ракетно-космической отрасли компетенции по исследованию Луны с помощью автоматических межпланетных станций. Цель - обеспечение последующих экспедиций и освоения окололунного пространства и поверхности Луны, а также реализация международной программы по созданию окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway", - говорится в публикации.

В РКК изданию пояснили, что вопрос о руководителе центра - пока в стадии решения. Вопросы финансирования и организационно-штатной структуры, а также привлечения в центр специалистов других предприятий будут рассматриваться после окончательного решения о создании этого подразделения, пишет газета.

В госкорпорации "Роскосмос" формирование такой структуры считают логичным шагом в контексте соглашения о создании окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway. В сентябре на Международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде (Австралия) этот документ подписали представители госкорпорации "Роскосмос" и NASA, отмечают "Известия".