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Центр разработки программ освоения Луны может появиться в ракетно-космической корпорации "Энергия" - газета

24.10.2017 Интерфакс-АВН 274 0
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Луна
Спутник Земли - Луна.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

Москва. 23 октября. ИНТЕРФАКС - В структуре ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" - головного российского предприятия по пилотируемой космической программе - может в ближайшее время появиться центр исследований и разработки программ освоения Луны, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на собеседников в РКК и в госкорпорации "Роскосмос".

"Центр объединит накопленные предприятиями ракетно-космической отрасли компетенции по исследованию Луны с помощью автоматических межпланетных станций. Цель - обеспечение последующих экспедиций и освоения окололунного пространства и поверхности Луны, а также реализация международной программы по созданию окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway", - говорится в публикации.

В РКК изданию пояснили, что вопрос о руководителе центра - пока в стадии решения. Вопросы финансирования и организационно-штатной структуры, а также привлечения в центр специалистов других предприятий будут рассматриваться после окончательного решения о создании этого подразделения, пишет газета.

В госкорпорации "Роскосмос" формирование такой структуры считают логичным шагом в контексте соглашения о создании окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway. В сентябре на Международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде (Австралия) этот документ подписали представители госкорпорации "Роскосмос" и NASA, отмечают "Известия".
23.10.2017
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