Истребители Восточного военного округа уничтожили самолеты "противника" в стратосфере
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Истребители Су-35С.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Хабаровск. 23 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Летчики истребительной авиации Восточного военного округа (ВВО) выполнили полеты в стратосферу и отработали воздушный бой, сообщает пресс-служба ВВО.
Отмечается, что учебно-тренировочные полеты в стратосферу - на высоте от 14 до 16 тыс. метров - выполнялись в ночное время суток.
"Во время полетов истребители выполнили поиск и обнаружение летательных аппаратов "противника", в роли которых выступила пара истребителей Су-35С", - говорится в сообщении военных.
В ходе учебного боя экипажи самолетов отработали элементы сложного пилотажа, такие, как "Бочка", "Горки" с наклоном до 60 градусов, "Форсированные развороты".
Отдельным тактическим заданием для экипажей стала посадка на условно зараженный аэродром.
Сообщается, что летчики также отработали дозаправку самолетов в воздухе от танкера Ил-78М.
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23.10.2017
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