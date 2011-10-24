Истребители Восточного военного округа уничтожили самолеты "противника" в стратосфере



Истребители Су-35С.

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Истребители Су-35С.Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Хабаровск. 23 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Летчики истребительной авиации Восточного военного округа (ВВО) выполнили полеты в стратосферу и отработали воздушный бой, сообщает пресс-служба ВВО.

Отмечается, что учебно-тренировочные полеты в стратосферу - на высоте от 14 до 16 тыс. метров - выполнялись в ночное время суток.

"Во время полетов истребители выполнили поиск и обнаружение летательных аппаратов "противника", в роли которых выступила пара истребителей Су-35С", - говорится в сообщении военных.

В ходе учебного боя экипажи самолетов отработали элементы сложного пилотажа, такие, как "Бочка", "Горки" с наклоном до 60 градусов, "Форсированные развороты".

Отдельным тактическим заданием для экипажей стала посадка на условно зараженный аэродром.

Сообщается, что летчики также отработали дозаправку самолетов в воздухе от танкера Ил-78М.