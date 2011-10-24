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Российский высотный беспилотник испытают в стратосфере

24.10.2017 РИА Новости 448 0
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Испытания первого российского высотного беспилотника на солнечной энергии "Аист" могут пройти до конца года, рассказали газете "Известия" в НПО имени Лавочкина.

Как пишет издание, беспилотный аппарат "Аист" ЛА-252 способен совершать круглогодичный беспосадочный полет, заряжаясь от солнечного света. Солнечные батареи покрывают всю верхнюю поверхность крыла беспилотника.

"Проведенные в июле-сентябре 2017 года испытания в основном подтвердили расчетные характеристики аппарата за исключением высоты полета. Это обусловлено тем, что для полета в стратосферу необходима специальная регистрация летательного аппарата и официальное разрешение на такой полет от региональных авиационных властей, - рассказал газете генеральный директор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский.

Предприятие готовится подать в Минпромторг заявку на получение свидетельства годности аппарата к полету, отмечает газета. Также собираются документы для получения разрешения на испытательный полет с аэродрома Кубань, который планируется на ноябрь-декабрь.
23.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
НПО Лавочкина
Проекты
БПЛА

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