Российский высотный беспилотник испытают в стратосфере
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Небо.
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Испытания первого российского высотного беспилотника на солнечной энергии "Аист" могут пройти до конца года, рассказали газете "Известия" в НПО имени Лавочкина.
Как пишет издание, беспилотный аппарат "Аист" ЛА-252 способен совершать круглогодичный беспосадочный полет, заряжаясь от солнечного света. Солнечные батареи покрывают всю верхнюю поверхность крыла беспилотника.
"Проведенные в июле-сентябре 2017 года испытания в основном подтвердили расчетные характеристики аппарата за исключением высоты полета. Это обусловлено тем, что для полета в стратосферу необходима специальная регистрация летательного аппарата и официальное разрешение на такой полет от региональных авиационных властей, - рассказал газете генеральный директор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский.
Предприятие готовится подать в Минпромторг заявку на получение свидетельства годности аппарата к полету, отмечает газета. Также собираются документы для получения разрешения на испытательный полет с аэродрома Кубань, который планируется на ноябрь-декабрь.
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23.10.2017
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