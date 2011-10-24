2 тыс. миротворцев провели в Самарской области учение по итогам летнего периода обучения



Военнослужащий артиллерийского подразделения ЦВО с БЛА «Груша».

Источник: МО РФ Военнослужащий артиллерийского подразделения ЦВО с БЛА «Груша».Источник: МО РФ

Миротворческая бригада Центрального военного округа провела в Самарской области учение по итогам летнего периода обучения.

Подразделениями были отработаны задачи по приведению в высшие степени боевой готовности, оперативному перемещению в назначенные районы, созданию буферных зон, принуждению к миру конфликтующих сторон, отражению нападения на контрольно-пропускные группы, охране и обороне важных административных и промышленных объектов и другие. Военнослужащие также сдали нормативы по строевой, военно-медицинской и физической подготовкам, вождению боевых машин.

Всего в учении приняли участие около 2 тыс. военнослужащих и свыше 400 единиц военной техники.