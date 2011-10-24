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2 тыс. миротворцев провели в Самарской области учение по итогам летнего периода обучения

24.10.2017 Центральный военный округ 323 0
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Военнослужащий с БЛА «Груша»
Военнослужащий артиллерийского подразделения ЦВО с БЛА «Груша».
Источник: МО РФ

Миротворческая бригада Центрального военного округа провела в Самарской области учение по итогам летнего периода обучения.


Подразделениями были отработаны задачи по приведению в высшие степени боевой готовности, оперативному перемещению в назначенные районы, созданию буферных зон, принуждению к миру конфликтующих сторон, отражению нападения на контрольно-пропускные группы, охране и обороне важных административных и промышленных объектов и другие. Военнослужащие также сдали нормативы по строевой, военно-медицинской и физической подготовкам, вождению боевых машин.


Всего в учении приняли участие около 2 тыс. военнослужащих и свыше 400 единиц военной техники.
23.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
Материал передан ВПК.name правообладателем
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