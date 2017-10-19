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Сергей Коротков выступил с лекцией о современных технологиях создания авиакомплексов на Фестивале молодежи в Сочи

20.10.2017 ЦАМТО 305 0
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Сергей Коротков
Сергей Коротков.
Источник: Руслан Кривобок / РИА Новости

ЦАМТО, 19 октября. В рамках программы XIX всемирного Фестиваля молодежи и студентов (г.Сочи) 18 октября состоялась открытая лекция вице-президента по инновациям – генерального конструктора ПАО "ОАК" Сергея Короткова о современных технологиях создания авиационных комплексов.

В своем выступлении С.Коротков рассказал о ключевых направлениях развития отечественного авиастроения, продуктах ПАО "ОАК", которые запланированы к запуску в серийное производство в ближайшие годы, а также о технологиях, которые позволят реализовать эти проекты.

"Сегодня, благодаря развитию технологий, происходит унификация авиационных комплексов и их многофункциональность. Это позволяет более эффективно выполнять поставленные задачи и экономить финансовые ресурсы", – сказал С.Коротков, отметив, что принципиальные изменения в облике авиации Воздушно-космических сил произойдут уже на рубеже 20-30-х годов, когда модернизированные образцы современной техники будут заменены на принципиально новые авиационные комплексы.

В числе ключевых трендов в области гражданского авиастроения Сергей Коротков особо отметил сокращение времени перелетов и повышение их комфортабельности, а в части боевой авиации: интеллектуализацию самолетов и уменьшение человеческого фактора при их эксплуатации.

"Лучшие конструкторы мира сегодня работают над решением задач по ослаблению действия звуковых и ударных волн, преодолению звукового и теплового барьера, а также поиску альтернативных топливных элементов для самолетов гражданского и военного назначения", – отметил С.Коротоков, добавив, что решить эти вопросы позволят разработки в области материаловедения и компьютерного проектирования.

Отдельное внимание в своем выступлении генеральный конструктор ПАО "ОАК" уделил теме технологий, которые позволят существенно расширить возможности новой авиационной техники.

"Повышение боевых возможностей авиационных комплексов военного назначения будет в будущем достигаться не только за счет повышения их характеристик, но и за счет синергетического эффекта и сокращения цикла боевого управления авиаформированиями. В ближайшей перспективе авиация сможет вести боевые действия совместно с зенитными ракетными системами на уровне совместного применением управляемых средств поражения", – сказал С.Коротков, добавив, что научно-технический прогресс сегодня достиг крайне высоких темпов – то, что сегодня считается новым уже через 2-3 года станет посредственным, а через 5 лет – устаревшим.

Изучать и внедрять все эти перспективные технологии, по мнению С.Короткова, предстоит слушателям этой лекции уже в ближайшие годы. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что потребность в высококвалифицированных конструкторах и инженерах для нужд отечественного авиапрома будет только расти.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".
19.10.2017
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