ВВС Бахрейна будут поставлены 16 истребителей F-16V "Вайпер" на сумму 3,8 млрд. долл.



Тренажер истребителя F-16V.

Источник: Lockheed Martin Тренажер истребителя F-16V.Источник: Lockheed Martin

ЦАМТО, 19 октября. Командующий Военно-воздушными силами Бахрейна в ходе выставки BIDEC-2017 (Bahrain International Defence Exhibition and Conference) объявил о подписании контракта на закупку 16 многоцелевых истребителей F-16V "Вайпер".

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на агентство Bahrain News Agency, стоимость подписанного с компанией Lockheed Martin контракта составила 3,8 млрд. долл.

Как уже сообщалось, в августе этого года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Бахрейну в рамках программы "Иностранные военные продажи" 19 истребителей F-16V "Вайпер", а также связанных с контрактом запчастей и услуг поддержки. Полная стоимость программы была оценена в 2,785 млрд. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже 8 августа 2017 года.

Кроме того, в августе этого года Государственный департамент США одобрил проведение модернизации имеющихся на вооружении ВВС Бахрейна 20 истребителей F-16 Блок.40 ВВС к конфигурации F-16V. Полная стоимость этого проекта была оценена в 1,082 млрд. долл.

Следует отметить, что стоимость подписанного с Lockheed Martin контракта значительно выше при меньшем количестве заказанных самолетов, чем было указано в уведомлении DSCA. По мнению ЦАМТО, вполне возможно, что это связано с поставками дополнительного оборудования и вооружения или, вероятнее всего, в запрос DSCA не входила стоимость многолетнего материально-технического обеспечения, которая затем была включена в итоговый контракт с Lockheed Martin. Как принято при заключении соглашений такого рода с американскими компаниями, многолетний договор на МТО включается в базовый контракт на поставку того или иного образца ВиВТ и распространяется на период до проведения капремонта и модернизации в середине срока эксплуатации (MLU).