Российско-французский броневик "Тигр-NEXTER" и его особенности



Автомобиль "Тигр — NEXTER".

Источник: vpk-news.ru Автомобиль "Тигр — NEXTER".Источник: vpk-news.ru

Совместный российско-французский проект "Тигр-NEXTER" стартовал в январе 2012 года при активном участии представителей российских и французских государственных и коммерческих структур и в значительной мере являлся уникальным, как для российско-французских отношений по военно-техническому сотрудничеству, так и для подобных проектов в России.

Он предусматривал интеграцию на бронеавтомобиль СБМ "Тигр" восьми дополнительных систем разработки французской компании NEXTER с перспективами расширения масштаба и периметра проекта, возможно как по горизонтали — на другие различные носители, так и по вертикали — за счет привлечения специализированных российских КБ и заводов.

Для компании NEXTER проект был интересен, т.к. позволял расширить базу применения французских систем, за счет локализации их производства на территории России на совместных предприятиях. В конечном счете, все это позволило бы расширить рынки сбыта и обеспечить во взаимодействии с французскими партнерами дополнительную динамику развития бизнеса и продуктов ООО "ВПК" и NEXTER Systems.

Базовой целью создания совместного продукта было без снижения основных характеристик машины "Тигр", прежде всего показателя подвижности, обеспечить повышение других основных свойств и, тем самым, удовлетворить повышенные современные требования заказчиков, в том числе и Минобороны России.

С целью повышения параметров защиты и эксплуатационной надежности на машине были установлены боестойкие колеса фирмы Hutchinson, особенностью которых является жесткая вставка, обеспечивающая сохранение подвижности при обстрелах из стрелкового оружия (калибром до 12,7 мм включительно), а также при подрыве на минах и самодельных взрывных устройствах (СВУ). Ходимость этих колес по сравнению с российскими боестойкими колесами возрастала более чем в 3 раза. Российских аналогов на тот момент не было.

Сохранение повышенной подвижности на слабонесущих грунтах обеспечивалось применением специальной системы изменения давления в шинах NEXTER SYGON.

Энергопоглащающие (минностойкие) сиденья NEXTER SAFEPRO соответствуют всем современным требованиям по уровню защиты экипажа и обеспечению оптимальной эргономике для личного состава. При этом, даже при производстве на предприятиях NEXTER, стоимость этих сидений при поставке в объеме от 1000 штук, составляла менее 1000 евро за штуку.

Обеспечение высокого уровня боеготовности машин с элементами обратной информационной связи для членов экипажа осуществлялась системой контроля энергоснабжения NEXTER BATCUB. Суммарно применение данной системы позволяло улучшить параметры эксплуатационной надежности не менее чем на 30 %.

Компания NEXTER предложила для интеграции на российский бронированный автомобиль "Тигр" три системы расширения возможностей по командной управляемости: FINDERS С2, VIPER и NERVA.

На базовой версии "Тигра" используется только один контур наблюдения и разведки — визуальный, который ограничен параметрами обзорности окон автомобиля. За счет использования систем NEXTER таких контуров наблюдения и разведки становится 4. Второй — обзорный видеокомплекс VIPER, до 100 м контроля ситуации вокруг автомобиля без мертвых зон. Третий — роботизированный комплекс NERVA — до 600 м автономной работы с передачей видеоизображения днем и ночью с минимальными демаскирующими признаками. Четвертый — электронная система отображения тактической обстановки FINDERS С2 позволяет обеспечить получение и передачу от электронных систем, установленных на борту машины, а также от внешних источников целеуказания. Данная система за счет открытой архитектуры позволяет работать с любыми национальными средствами связи и защиты информации, что обеспечивает необходимый уровень стойкости каналов обмена информации.

Интегрально увеличение параметров командной управляемости за счет систем NEXTER оценивается не менее чем в 4 раза.

Наконец, специалистами была проработана возможность интеграции на бронированный автомобиль "Тигр" дистанционно управляемого боевого модуля ARX20. В России на легкие машины с колесной формулой 4x4 боевой модуль с автоматической пушкой и расширенными возможностями по обнаружению, опознаванию и поражению целей предлагался к установке впервые. До этого на такие машины устанавливались боевые модули только с пулеметным вооружением калибра максимум 12,7 мм.

В составе модуля кроме 20-мм автоматической пушки имеется спаренный 7,62-мм пулемет. Работа боевого модуля обеспечивается стабилизатором оружия, стабилизатором поля зрения прицела, дневно-ночным всепогодным прицельным комплексом и дистанционными органами управления, размещенными внутри забронированного объема машины.

Боевой модуль ARX20 в различных модификациях мог быть использован кроме автомобиля "Тигр" на широкой гамме носителей: колесных и гусеничных боевых машинах, катерах, вертолетах и самолетах.

В июне 2013 г. бронеавтомобиль СБМ ВПК-233136 "Тигр" был доставлен в г. Версаль в компанию NEXTER, где на машину были интегрированы перечисленные системы. В рамках визита на выставку Le Burge ряд руководителей МО РФ, ФСВТС и "Рособоронэкспорта" посетили штаб-квартиру компании NEXTER в Версале, где совместно с представителями руководства Министерства обороны Франции и компаний ООО "ВПК" и NEXTER могли ознакомится с машиной "Тигр — NEXTER" было принято решение обеспечить демонстрацию натурного образца "Тигр — NEXTER" с боевой стрельбой на международной выставке RAE-2013 в Нижнем Тагиле и при заинтересованности Минобороны России провести всесторонние оценочные испытания на российских полигонах.

Велась работа по оформлению разрешительных документов на ввоз в Россию систем NEXTER, в том числе и 20-мм боеприпасов для пушки модуля ARX20. Французская сторона первоначально запросила разрешение о ввозе 1000 патронов для 20-мм автоматической пушке. Однако в последний момент руководством компании NEXTER было принято решение о ввозе в Россию макета оружия, без проведения показных стрельб на выставке RAE-2013.

Впоследствии в связи с объявлением России всяческих санкций, сотрудничество ООО "ВПК" и компании NEXTER было прервано. Впрочем, при встречах на различных выставках, руководство компании NEXTER выражает уверенность в возобновлении сотрудничества, как только пройдут политические неурядицы.