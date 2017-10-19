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Первая партия Ми-28УБ будет поставлена Минобороны РФ в ноябре

20.10.2017 ТАСС 219 0
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Ми-28
Вертолет Ми-28.
Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Военное ведомство в течение трех лет, начиная с 2017 года, будет получать до 10 учебно-боевых вертолетов ежегодно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 октября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) изготовил первую партию учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ, в ноябре машины поставят Минобороны РФ. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе холдинга.

"Машины прошли весь комплекс заводских испытаний. Первые вертолеты планируются к передаче в военное ведомство в ноябре 2017 года", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что главное отличие Ми-28УБ - двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира, так и из кабины летчика-оператора. За счет этого достигается возможность обучения военных летчиков, которым необходима практика налета на "Ночных охотниках". Кроме того, в боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа. На вертолете также установлен пульт имитации отказов, который позволяет смоделировать для обучаемого летчика отказ оборудования в полете, улучшить натренированность обучаемого в кризисной ситуации.

"Мы ведем постоянные работы над совершенствованием вертолета Ми-28 с учетом его применения в Сирии. Появление учебно-боевой версии дает практически неограниченные возможности в совершенствовании системы подготовки пилотов Ми-28Н", - сказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, слова которого привели в пресс-службе.

Первый заместитель управляющего директора завода "Роствертол" (входит в холдинг "Вертолеты России") Вадим Баранников сообщил, что Минобороны в течение трех лет, начиная с 2017 года, будет получать до 10 Ми-28УБ ежегодно.

"Мы работаем в рамках трехлетнего контракта, им предусмотрено изготовление ежегодно партии до 10 вертолетов", - сказал он.

Ми-28УБ - учебно-боевая модификация ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", ее создание началось в 2010 году. Хотя новая машина предназначена для обучения летчиков, она сохраняет все ударные возможности и может применяться для нанесения ударов по объектам и технике противника.
19.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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