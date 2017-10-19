Решение о возможных изменениях в конструкции Ка-52 после случайного выстрела примет МО РФ



Вертолет Ка-52.

Источник: © Виталий Тимкив/ТАСС Вертолет Ка-52.Источник: © Виталий Тимкив/ТАСС

Отмечается, что решение будет принято на основе результатов расследования

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Решение о возможных изменениях в конструкторской документации вертолета Ка-52 будет приниматься Минобороны РФ после расследования инцидента со случайной стрельбой из ракетного вооружения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).

"Прежде всего необходимо дождаться результатов расследования, на основе которых Министерство обороны будет принимать то или иное решение", - сказали в холдинге, отвечая на вопрос, будут ли внесены изменения в конструкторскую документацию Ка-52 после случайных выстрелов.

Ранее в СМИ появилась информация, что во время учений "Запад-2017" вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном Лужский под Санкт-Петербургом. В Западном военном округе эту информацию опровергли, назвав глупостью и провокацией.

В округе также отметили, что на выложенном в интернете видеоролике зафиксирован случай, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактических учений отрабатывали упражнение по поражению наземных целей. В пресс-службе отметили тогда, что системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей.