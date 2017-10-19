В Совфеде заявили, что новые ракеты для "Искандера-М" помогут противостоять ядерной угрозе



Ракетный комплекс "Искандер-М".

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Ракетный комплекс "Искандер-М".Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Сенатор Виктор Бондарев добавил, что принятие на вооружение таких ракет гарантирует не только российскую, но и международную безопасность

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Испытания новых ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" не нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также позволяют противостоять ядерной угрозе. Об этом заявил в четверг журналистам председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Он отметил, что успешные испытания новых ракет в очередной раз продемонстрировали военный потенциал России.

"Хочу подчеркнуть, что новые (ракеты для) ОТРК, испытанные накануне, не нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действующий с 1988 года, потому что дальность их полета не превышает 500 км. Мы обнародовали это в Астраханской области на полигоне Капустин Яр, пустив новый образец на предельное расстояние в 480 км", - сказал Бондарев.

Он также отметил, что в условиях сложной геополитической ситуации, накаляющейся обстановки на мировой арене, "укрепление обороноспособности страны представляет особую важность". "Разработка и последующее принятие на вооружение новых ракет высокой точности поражения объектов ПРО и ПВО служит гарантией не только российской, но и международной безопасности", - цитирует сенатора его пресс-служба.

Как отметил Бондарев, ни у кого в мире нет аналогов "Искандера-М". "Его мобильность, точность и мощь позволяют противостоять даже ядерной угрозе, что особенно актуально в контексте последних событий на Корейском полуострове, реакции на них со стороны США. Полагаю, что активное развитие отечественных ОТРК является важным фактором сдерживания", - подчеркнул сенатор.

По его словам, сейчас бригады "Искандера-М" развернуты во многих географически уязвимых регионах России, которые граничат с территориями размещения систем ПРО НАТО.

О комплексе

Накануне новая ракета для комплекса "Искандер" прошла испытания на полигоне Капустин Яр (Астраханская область), сообщил его начальник генерал-майор Олег Кислов.

Комплекс "Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов и вертолетов на аэродромах.