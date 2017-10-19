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СТАН поставит ОДК-УМПО обрабатывающий центр в рамках технического перевооружения производственной базы предприятия

20.10.2017 ООО "СТАН" 918 0
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700V
Трехкоординатный вертикальный фрезерный обрабатывающий центр СТЦ Ф70 (700V) с автоматической сменой инструмента (АСИ) и числовым программным управлением (ЧПУ) от группы "СТАН".
Источник: https://www.stan-company.ru/

Компания СТАН заключила договор с ПАО «ОДК-УМПО» на поставку очередного вертикально-фрезерного обрабатывающего центра для производства компонентов и агрегатов турбовальных двигателей типа ВК-2500.


Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр модели 700V – серийный станок, который производится на площадке СТАН Стерлитамак (НПО «Станкостроение») и является одной из востребованных моделей завода - за последний год было поставлено более 10 единиц оборудования промышленным компаниям. На станке могут выполняться различные виды обработки пресс-форм, штампов, корпусных деталей: сверление, развертывание отверстий, нарезание резьбы метчиками и фрезами, а также получистовое и чистовое прямолинейное и контурное фрезерование деталей, чистовое растачивание отверстий и канавок в них и другие операции.


На предприятии ОДК-УМПО в рамках программы реконструкции и технического перевооружения уже установлено несколько станков 700V. Всего же на предприятие поставлено более 200 станков СТАНа различной номенклатуры.
19.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ООО "СТАН"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Продукция
ВК-2500
Компании
СТАН

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