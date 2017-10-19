"Роскосмос" прокомментировал ЧП с разгерметизацией капсулы "Союза"



Вывоз и установка ракеты-носителя с пилотируемым кораблем Союз МС-02. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов Вывоз и установка ракеты-носителя с пилотируемым кораблем Союз МС-02. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Разгерметизация капсулы "Союза" имеет "случайный маловероятный характер", приняты все меры, чтобы в будущем подобное не произошло, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

В ведомстве рассказали, что в апреле этого года при спуске с орбиты ТПК "Союз МС-02" во время раскрытия основного парашюта незначительно упало давление. Это никак не сказалось на здоровье экипажа, так как космонавты находились в герметичных скафандрах, которые используют для повышения безопасности полета экипажа.

"Комиссия проанализировала случившееся - ситуация имеет случайный маловероятный характер, все необходимые меры для исключения повторения аналогичной ситуации в будущем приняты", - говорится в сообщении ведомства.