

Президент Украины Петр Порошенко на церемонии выкатки многоцелевого грузового самолета АН-132 в цехе самолетостроительного предприятия Антонов.

Источник: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины Президент Украины Петр Порошенко на церемонии выкатки многоцелевого грузового самолета АН-132 в цехе самолетостроительного предприятия Антонов.Источник: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины

Спустя три с лишним года повсеместных объявлений о том, что Украина «сдерживает российские орды, являясь восточным оплотом Европы», в Киеве принимают следующее решение: расторгнуто соглашение с РФ по военным предприятиям. Речь идёт о межправительственном соглашении с РФ о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.

Сегодня решение о расторжении соглашения было принято в ходе заседания украинского кабинета министров. Об этом сообщают украинские СМИ. Соглашение это действовало с 2005 года.

Соглашение предполагало запрет на передачу какой-либо третьей стороне материалов, комплектующих, производимых на военных предприятиях в рамках совместных программ, а также документации, касающейся деятельности такого рода предприятий. Запрет можно было снять только путём обоюдного согласия двух сторон заключения соглашения. Украина решила, что расторжение тоже станет вариантом. Расторжение соглашение открыло для Украины возможность поставок комплектующих и документации военного назначения, ранее являвшихся корпоративными элементами взаимодействия с РФ, любым зарубежным странам. После передачи Украиной ракетных двигателей в КНДР в обход санкций, никаких запретов для Украины, в её понимании, вообще не существует.

Напомним, что в начале августа текущего года в Киеве расторгли соглашение с Россией, касающееся регулировки порядка взаимодействия российских и украинских предприятий при осуществлении экспорта продукции военного и двойного назначения.