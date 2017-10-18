До конца года в мотострелковое соединение ЮВО в Дагестане поступят новые боевые машины пехоты БМП-3



БМП-3 с ПТУР "Атака".

Источник: vestnik-rm.ru БМП-3 с ПТУР "Атака".Источник: vestnik-rm.ru

ЦАМТО, 18 октября. До конца 2017 года на вооружение мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Республике Дагестан поступят новые боевые машины пехоты БМП-3.

Они придут на смену устаревшим БМП-2 в рамках реализации программы перевооружения войск ЮВО.

БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава подразделений, их огневой поддержки, уничтожения открыто расположенной и укрытой живой силы, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей противника.

Штатным вооружением БМП-3 являются 100-мм орудие/пусковая установка для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет ПКТ и система пуска дымовых гранат.

Всего на вооружение мотострелкового соединения ЮВО поступит более 100 ед. БМП-3, сообщает пресс-служба округа.