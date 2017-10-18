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До конца года в мотострелковое соединение ЮВО в Дагестане поступят новые боевые машины пехоты БМП-3

19.10.2017 ЦАМТО 136 0
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БМП-3
БМП-3 с ПТУР "Атака".
Источник: vestnik-rm.ru

ЦАМТО, 18 октября. До конца 2017 года на вооружение мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Республике Дагестан поступят новые боевые машины пехоты БМП-3.

Они придут на смену устаревшим БМП-2 в рамках реализации программы перевооружения войск ЮВО.

БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава подразделений, их огневой поддержки, уничтожения открыто расположенной и укрытой живой силы, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей противника.

Штатным вооружением БМП-3 являются 100-мм орудие/пусковая установка для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет ПКТ и система пуска дымовых гранат.

Всего на вооружение мотострелкового соединения ЮВО поступит более 100 ед. БМП-3, сообщает пресс-служба округа.
18.10.2017
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принадлежат ЦАМТО
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БМП-2
БМП-3
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