Новый двигатель для Ил-112В позволит нарастить заводу "Салют" выпуск продукции



Турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ под крылом летающей лаборатории Ил-76ЛЛ (регистрация 76454, серийный номер 0073469074) в экспозиции авиасалона МАКС-2017, 18.07.2017 .

Источник: bmpd Турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ под крылом летающей лаборатории Ил-76ЛЛ (регистрация 76454, серийный номер 0073469074) в экспозиции авиасалона МАКС-2017, 18.07.2017 .Источник: bmpd

Впервые прогремев больше века назад, "Салют" до сих пор остается одним из ведущих производителей авиационных двигателей и комплектующих. На одном только двадцать пятом МиГе и его модификациях установлено больше 20 мировых рекордов. Некоторые не побиты до сих пор.

Новый российский двигатель ТВ7-117СТ, установленный на летающей лаборатории Ил-76 и спроектированный для легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, сегодня проходит летные испытания.

Этот самолет в перспективе должен заменить легендарный, но морально устаревший Ан-24.

Реализация этого проекта в рамках широкой кооперации предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации открывает для научно-производственного центра "Салют" новые возможности - позволяет нарастить выпуск продукции.

"Салют является поставщиком четырех агрегатов масляной системы. Данных узлов мы уже поставили семь комплектов. Параллельно с этим мы осваиваем детали сборочной единицы, из которых будет полностью собираться двигатель. Сборка запланирована на начало следующего года", - сообщил замгенерального директора, управляющий директор АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" Виталий Клочков.

Вот уже больше века сотрудниками "Салюта" движет любовь к небу. Беспосадочный перелет из СССР в США был выполнен - на двигателях именно этого предприятия. Экипаж под руководством Валерия Чкалова за 63 часа 16 минут преодолел более девяти тысяч километров.

Впервые прогремев больше века назад, "Салют" до сих пор остается одним из ведущих производителей авиационных двигателей и комплектующих. На одном только двадцать пятом МиГе и его модификациях установлено больше 20 мировых рекордов. Некоторые не побиты до сих пор.

Двигаться в нужном направлении тут не перестают и сегодня. При производстве деталей весом несколько сотен килограммов погрешность не превышает одного микрона - толщины человеческого волоса. Одно из приоритетных направлений - использование 3D-принтеров.

В годы Великой Отечественной с конвейера "Салюта" сошел каждый пятый выпущенный в стране двигатель. В 1941 году он был одной из главных целей фашистов.

Еще "Салют" - это двигатели к основному учебно-боевому самолету "Як-130", а также изготовление деталей и узлов двигателя для пассажирского лайнера МС-21. Но главное - это люди. История завода - это судьба сорока неразрывно связанных с ним династий. Многие проработали тут всю жизнь.

Уникальная возможность заглянуть внутрь одного из лучших когда-либо созданных двигателей. Свое название - Ал-31Ф - значит форсированный - он получил в честь легендарного конструктора Архипа Люльки. Сегодня стоит на всех истребителях семейства Су. Как наземного, так и морского базирования.

"Салюту" своей славой обязаны знаменитые "Русские витязи", единственная в мире пилотажная группа на тяжелых истребителях, которая опровергает законы гравитации.