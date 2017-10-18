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Россия и Турция не обсуждали вопрос передачи технологий производства С-400

19.10.2017 РИА Новости 137 0
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Пусковые установки ЗРК С-400
Пусковые установки ЗРК С-400.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия и Турция пока не обсуждали вопрос передачи технологий производства новейшей российской зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", заявил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Пока не обсуждали", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос, предусматривается ли передача Турции технологий по производству С-400.

Президент Турции Тайип Эрдоган 12 сентября сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400, который готовится к исполнению. Позже замначальника секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что поставки систем С-400 в Турцию начнутся в течение двух лет.

С-400 "Триумф" - новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. Система С-400 "Триумф" была принята на вооружение российской армии в 2007 году.
18.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Эрдоган Реджеп

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