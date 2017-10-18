Крупные учения мотострелков Восточного военного округа прошли в Хабаровском крае



Боевые машины БМП-2 на военных учениях в Оренбургской области.

Источник: ЦВО Боевые машины БМП-2 на военных учениях в Оренбургской области.Источник: ЦВО

Хабаровск. 18 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, в ходе тактического учения с боевой стрельбой уничтожили значительно превышающую по численности группировку условного противника.

Пресс-служба ВВО сообщает, что учение прошло в рамках контрольной проверки боеготовности войск округа за летний период обучения.

Мотострелки были подняты по учебной тревоге. Личный состав на штатной технике в кратчайшие сроки совершил марш и приступил к обороне района.

"Огнем танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", огнеметных подразделений продвижение "противника" вглубь района обороны было остановлено, а затем его резервы и основные силы уничтожили", - говорится в сообщении.

В маневрах было задействовано свыше 1 тыс. военнослужащих и более 100 единиц вооружения и военной техники.