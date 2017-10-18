Крупные учения мотострелков Восточного военного округа прошли в Хабаровском крае
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Боевые машины БМП-2 на военных учениях в Оренбургской области.
Источник: ЦВО
Хабаровск. 18 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, в ходе тактического учения с боевой стрельбой уничтожили значительно превышающую по численности группировку условного противника.
Пресс-служба ВВО сообщает, что учение прошло в рамках контрольной проверки боеготовности войск округа за летний период обучения.
Мотострелки были подняты по учебной тревоге. Личный состав на штатной технике в кратчайшие сроки совершил марш и приступил к обороне района.
"Огнем танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", огнеметных подразделений продвижение "противника" вглубь района обороны было остановлено, а затем его резервы и основные силы уничтожили", - говорится в сообщении.
В маневрах было задействовано свыше 1 тыс. военнослужащих и более 100 единиц вооружения и военной техники.
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18.10.2017
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