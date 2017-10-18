На испытательном полигоне "Сары-Шаган" проводится модернизация стрельбового комплекса системы ПРО - Минобороны РФ



Полигон Сары-Шаган.

Источник: pro-pvo.ru Полигон Сары-Шаган.Источник: pro-pvo.ru

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - На испытательном полигоне "Сары-Шаган", входящем в состав Государственного центрального межвидового полигона (ГЦМП) "Капустин Яр" (Астраханская область), идет плановое совершенствование экспериментально-испытательной базы, сообщил журналистам начальник ГЦМП генерал-майор Олег Кислов.

На полигоне "Сары-Шаган" "в настоящее время проводится модернизация многоканального стрельбового комплекса, модернизируются система связи и передачи данных", сказал О.Кислов.

Говоря про многоканальный стрельбовый комплекс ПРО последнего поколения, генерал отметил, что "на его базе планируется отработка ключевых технологий перспективных систем воздушно-космической обороны".