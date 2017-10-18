На испытательном полигоне "Сары-Шаган" проводится модернизация стрельбового комплекса системы ПРО - Минобороны РФ
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Полигон Сары-Шаган.
Источник: pro-pvo.ru
Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - На испытательном полигоне "Сары-Шаган", входящем в состав Государственного центрального межвидового полигона (ГЦМП) "Капустин Яр" (Астраханская область), идет плановое совершенствование экспериментально-испытательной базы, сообщил журналистам начальник ГЦМП генерал-майор Олег Кислов.
На полигоне "Сары-Шаган" "в настоящее время проводится модернизация многоканального стрельбового комплекса, модернизируются система связи и передачи данных", сказал О.Кислов.
Говоря про многоканальный стрельбовый комплекс ПРО последнего поколения, генерал отметил, что "на его базе планируется отработка ключевых технологий перспективных систем воздушно-космической обороны".
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18.10.2017
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