Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Брунея провели совместные учения по организации связи
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Cкоростной сторожевой катер Mustaed построенный в 2011 году в Сингапуре для ВМС Брунея по проекту FIB25-012 германской компании Fr. Lürssen Werft.
Источник: The Brunei Times
Командование отряда российских кораблей также встретилось с представителями высшего военно-политического руководства королевства
ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в завершение визита в порт Муара (Бруней) принял участие в совместных с ВМС Брунея учениях Passex по организации связи, обмену информацией и совместному маневрированию, сообщил во вторник официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.
"Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов", "Адмирал Пантелеев", большого морского танкера "Борис Бутома" покинул порт Муара (Бруней). После завершения визита проведено совместное учение Passex, в ходе которого отрабатывались задачи по организации связи, обмену информацией и совместному маневрированию", - сообщил Воскресенский.
Корабли ТОФ прибыли в Бруней 12 октября, в рамках пятидневного визита в иностранный порт командование отряда кораблей встретилось с представителями высшего военно-политического руководства Брунея и дипломатического корпуса иностранных государств. Тихоокеанцы посетили с экскурсиями исторические места и ознакомились с достопримечательностями столицы Брунея, города Бандар-Сери-Бегаван, а также провели с брунейскими моряками товарищеский матч по футболу. 15 октября российские корабли были открыты для посещения военнослужащими ВМС Брунея, жителями и гостями города Муара. В течение дня корабли посетили более 2 тыс. человек.
Также состоялись совместные учения группы противодиверсионной подготовки отряда кораблей ТОФ с военнослужащими подразделения специального назначения Вооруженных сил Брунея.
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота под командованием заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел из Владивостока в дальнее плавание 2 октября. Поход продлится около четырех месяцев, корабли совершат девять неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств.
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18.10.2017
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