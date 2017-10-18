Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Брунея провели совместные учения по организации связи

19.10.2017 ТАСС 118 0
0
Понравилась новость?
 0
Катер Mustaed
Cкоростной сторожевой катер Mustaed построенный в 2011 году в Сингапуре для ВМС Брунея по проекту FIB25-012 германской компании Fr. Lürssen Werft.
Источник: The Brunei Times

Командование отряда российских кораблей также встретилось с представителями высшего военно-политического руководства королевства

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в завершение визита в порт Муара (Бруней) принял участие в совместных с ВМС Брунея учениях Passex по организации связи, обмену информацией и совместному маневрированию, сообщил во вторник официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов", "Адмирал Пантелеев", большого морского танкера "Борис Бутома" покинул порт Муара (Бруней). После завершения визита проведено совместное учение Passex, в ходе которого отрабатывались задачи по организации связи, обмену информацией и совместному маневрированию", - сообщил Воскресенский.

Корабли ТОФ прибыли в Бруней 12 октября, в рамках пятидневного визита в иностранный порт командование отряда кораблей встретилось с представителями высшего военно-политического руководства Брунея и дипломатического корпуса иностранных государств. Тихоокеанцы посетили с экскурсиями исторические места и ознакомились с достопримечательностями столицы Брунея, города Бандар-Сери-Бегаван, а также провели с брунейскими моряками товарищеский матч по футболу. 15 октября российские корабли были открыты для посещения военнослужащими ВМС Брунея, жителями и гостями города Муара. В течение дня корабли посетили более 2 тыс. человек.

Также состоялись совместные учения группы противодиверсионной подготовки отряда кораблей ТОФ с военнослужащими подразделения специального назначения Вооруженных сил Брунея.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота под командованием заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел из Владивостока в дальнее плавание 2 октября. Поход продлится около четырех месяцев, корабли совершат девять неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств.
18.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Бруней
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Борис Бутома
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.10 07:46
  • 3
В 2018 году у МВД и Росгвардии может появиться щит, бьющий током
  • 19.10 07:01
  • 1
Автор памятника Калашникову отказался исправлять монумент
  • 19.10 05:52
  • 50
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 19.10 05:50
  • 15
В Госдуме оценили планы Киева одолеть Черноморский флот "волчьей стаей"
  • 19.10 05:49
  • 3
СМИ: ВМС Украины хотят использовать тактику "волчьей стаи" против России
  • 19.10 05:34
  • 5
Ужас США и Израиля: сирийский сверхточный Су-24М2 с СВП-24 "Гефест"
  • 19.10 04:28
  • 22
Откат империи
  • 19.10 04:23
  • 18
Силуанов назвал расходы России на оборону оправданными
  • 19.10 03:02
  • 2
ВКС РФ в 2018 году получат новые самолеты СР-10
  • 19.10 02:49
  • 3
В Вологде открыт новый завод по производству высокоточных подшипников
  • 18.10 22:00
  • 4
Шойгу и Нетаньяху обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран
  • 18.10 21:40
  • 20
"Супер-БМП" сдала экзамены
  • 18.10 21:17
  • 47
"Калашников" показал комплект модернизации для АК-74
  • 18.10 21:07
  • 28
Угроза конфискации зарубежных активов российских "элит".
  • 18.10 20:28
  • 47
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
другие обсуждаемые темы