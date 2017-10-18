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"Вертолеты России" планируют создать прототип полуторатонного конвертоплана к 2019 году

19.10.2017 АО «Вертолеты России» 706 1
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VRT30
Образец беспилотного конвертоплана VRT30.
Источник: http://mosaica.ru/

Конструкторское бюро "ВР-Технологии" холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) планирует к 2019 году создать прототип первого в России электрического конвертоплана со взлетной массой 1,5 тонны.


Беспилотный конвертоплан VRT30, который станет основой для разработки 1,5-тонной машины, был представлен в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Экологическая чистота является одним из основных преимуществ электрических летательных аппаратов благодаря полному отсутствию выбросов в окружающую среду и низкому уровню шума.


"Сегодня мы совместно с нашими партнерами из компании "СуперОкс" разрабатываем новую летающую лабораторию конвертоплана, в бортовой кабельной сети которой будут использованы технологии высокотемпературной сверхпроводимости, что положительно скажется на весогабаритных и летных характеристиках прототипа", - подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


Преимущество летательных аппаратов, выполненных по схеме конвертоплана, заключается в том, что при их эксплуатации не требуется наличие взлетной полосы. Кроме того, благодаря поворотному механизму винтов конвертоплан способен как развивать высокую скорость, так и выполнять задачи в режиме висения.


В рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в Сочи с 14 по 22 октября, холдинг "Вертолеты России", совместно с ПАО "ОАК", АО "ОДК", МАИ и МФТИ проводит образовательный поток "Авиация будущего".
18.10.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
МАИ
ОАК
ОДК УК

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Друг Георгия
521
№1
18.10.2017 17:46
))) Сколько они "кормят" обещаниями и громкими заявлениями??? Вроде уже скоро пятый год? Ну-ну, вот кто им только конкретный час "Х" установит? Тогда бы резвее "родили" уж что-то, действительно заслуживающего внимания, а не то, что только переезжает с выставки на выставку в качестве болванки, и которое так и не взлетело ни разу!
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