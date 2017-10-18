"Вертолеты России" планируют создать прототип полуторатонного конвертоплана к 2019 году



Образец беспилотного конвертоплана VRT30.

Источник: http://mosaica.ru/ Образец беспилотного конвертоплана VRT30.Источник: http://mosaica.ru/

Конструкторское бюро "ВР-Технологии" холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) планирует к 2019 году создать прототип первого в России электрического конвертоплана со взлетной массой 1,5 тонны.

Беспилотный конвертоплан VRT30, который станет основой для разработки 1,5-тонной машины, был представлен в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Экологическая чистота является одним из основных преимуществ электрических летательных аппаратов благодаря полному отсутствию выбросов в окружающую среду и низкому уровню шума.

"Сегодня мы совместно с нашими партнерами из компании "СуперОкс" разрабатываем новую летающую лабораторию конвертоплана, в бортовой кабельной сети которой будут использованы технологии высокотемпературной сверхпроводимости, что положительно скажется на весогабаритных и летных характеристиках прототипа", - подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Преимущество летательных аппаратов, выполненных по схеме конвертоплана, заключается в том, что при их эксплуатации не требуется наличие взлетной полосы. Кроме того, благодаря поворотному механизму винтов конвертоплан способен как развивать высокую скорость, так и выполнять задачи в режиме висения.

В рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в Сочи с 14 по 22 октября, холдинг "Вертолеты России", совместно с ПАО "ОАК", АО "ОДК", МАИ и МФТИ проводит образовательный поток "Авиация будущего".