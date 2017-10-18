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Новейшие ЗРПК "Панцирь" впервые выполнили боевые стрельбы на полигоне ВВО

19.10.2017 ТАСС 164 0
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Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Личный состав зенитно-ракетного подразделения на новых комплексах совершил 400-километровый марш

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь" зенитно-ракетной воинской части Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае впервые выполнили боевые стрельбы на общевойсковом полигоне под Хабаровском, сообщила в среду пресс-служба ВВО.

"В ходе мероприятия расчеты ЗРПК "Панцирь" отработали поиск, сопровождение и уничтожение низколетящих воздушных целей (мишень вертолет) из автоматических пушек на удалении 1200 м", - говорится в сообщении.

Кроме того, личный состав зенитно-ракетного подразделения на новых комплексах совершил 400-километровый марш в район выполнения боевых стрельб.

ЗРПК "Панцирь" поступили на вооружение зенитно-ракетной воинской части ВВО в Хабаровском крае в 2017 году, уточняет пресс-служба ВВО.
18.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ

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