Николай Никифоров: «Достигнут значительный прогресс в использовании электронного правительства на благо граждан России»



Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров.

Источник: http://minsvyaz.ru/ Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров.Источник: http://minsvyaz.ru/

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров выступил на панельной дискуссии «Цифровые министры. Евангелисты технологической повестки государства» в рамках своего визита на форум «Открытые инновации – 2017». Глава Минкомсвязи России заявил о том, что развитие современной цифровой экономики является сейчас одним из важнейших приоритетов для российского государства и призвал к дальнейшей диверсификации мирового рынка ИТ-решений, а также выработке международных стандартов и правил ответственного поведения государств в рамках перехода на цифровые платформы. Модераторами секции выступили первый заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ Максим Акимов и координатор программ в сфере ИКТ в регионе Европа и Центральная Азия, подразделения «Глобальная практика по транспорту и ИКТ» Всемирного банка Карло Мария Россотто.

«Развитие цифровой экономики стартовало в нашей стране на принципиально новом уровне 1 декабря 2016 года, когда Президент Владимир Путин поставил соответствующую задачу правительству в рамках послания Федеральному собранию, — сказал Николай Никифоров. — И хотя главные успехи впереди, мы уже можем говорить об огромном прогрессе в деле создания электронного правительства в России и его системном использовании на благо жителей нашей страны. Государственные услуги в электронном виде в настоящее время получают уже почти 60 миллионов граждан. Через систему межведомственного документооборота по итогам прошлого года прошло более десяти миллиардов транзакций. Каждая такая транзакция — это экономия средств, сил и времени сразу многих людей».

Николай Никифоров сообщил, что развитие инфраструктуры связи и эффективное отраслевое регулирование позволило России выйти на второе место в мире по доступности цен на мобильную связь и десятое место в мире по доступности услуг широкополосного доступа в интернет. Все это происходит на фоне активных действий государства по уравниванию возможностей жителей города и деревни в рамках программы устранения цифрового неравенства и программы обеспечения связью всех медицинских учреждений России, отметил министр.

Глава Минкомсвязи России заявил о том, что необходимо продолжать инициированную министерству работу по диверсификации мирового рынка ИТ-решений: «Если хотим иметь устойчивую мировую ИТ-систему, необходимо на государственном уровне поддерживать разработчиков критически важных программных продуктов, должен быть баланс, чтобы ни одна страна не занимала более 50% рынка таких решений».

Николай Никифоров призвал к выработке международных стандартов и правил ответственного поведения государств в рамках перехода на цифровые платформы, чтобы исключить возможные конфликты. Цифровизация трансгранична по своей природе, информация перемещается глобально, и необходимость постоянного международного диалога с учетом мнений всех заинтересованных сторон — вопрос ближайшего будущего, отметил глава министерства.

В дискуссии также приняли участие бывший директор по информационным системам и решениям по совместимости Европейской комиссии Деклан Диси, советник по технологиям правительства Великобритании Лиам Максвелл, член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по внутренним рынкам, информатизации и информационным и коммуникационным технологиям Карине Минасян, генеральный директор GovTech (Сингапур) Жаклин По, министр по вопросам инноваций и технологического развития Республики Сербия Ненад Попович, директор по цифровизации Финского агентства по финансированию инноваций Пекка Сивонен.

Отвечая на вопросы журналистов о перспективах развития цифровой экономики и регулирования связанных с этим финансовых аспектов, Николай Никифоров заявил о том, что министерством подготовлено постановление правительства, оговаривающее технические аспекты применения криптовалют.

В рамках форума «Открытые инновации – 2017» также прошла встреча заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича и главы Минкомсвязи России Николая Никифорова с основателем и председателем совета директоров компании Alibaba Group Джеком Ма.