Рособоронэкспорт представит на "Интерполитехе-2017" решения по обеспечению безопасности государственных и гражданских объектов



Интерполитех-2016.

Источник: Михаил Почуев/ТАСС Интерполитех-2016.Источник: Михаил Почуев/ТАСС

АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) представит на XXI Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2017" весь спектр российских средств по обеспечению правопорядка, борьбе с терроризмом, охране особо важных объектов, инфраструктуры, а также информационной безопасности. Выставка пройдет с 17 по 20 октября на ВДНХ в Москве.

На выставке экспозиция Рособоронэкспорта разместится на стенде 1Е1-1 в зале "А". На нем будет представлено более 130 образцов вооружения и военной техники разработки и производства российских оборонных предприятий.

"В ходе "Интерполитеха-2017" делегация Рособоронэкспорта проведет активную маркетинговую работу по продвижению традиционных для нашей компании образцов вооружения и военной техники, а также продолжит начатый в этом году курс на репозиционирование своего имиджа. Мы представим широкий спектр продуктов в области обеспечения безопасности как для силовых структур различных стран мира, так и для частных партнеров", - сообщил советник генерального директора Рособоронэкспорта Вячеслав Овчинников, возглавляющий делегацию компании на выставке.

Новый маркетинговый продукт "Системы безопасности российского производства", разработанный Рособоронэкспортом, включают в себя целый арсенал специальных средств и систем. В него входят комплексная автоматизированная система "Безопасный город", средства доставки подразделений правопорядка, в том числе авиационные, для проведения спецопераций, специальные машины обеспечения общественного порядка, средства нелетального действия, специальное стрелковое оружие для полиции, средства индивидуальной бронезащиты.

Значительная часть нового направления посвящена антитеррористическим средствам. Иностранным заказчикам могут поставляться специальное стрелковое оружие и средства ближнего боя, специальные бронированные автомобили, поисково-досмотровая техника, средства обнаружения взрывчатых и наркотических средств, средства работы с взрывоопасными предметами, робототехнические комплексы.

Кроме того, системы безопасности включают в себя средства охраны объектов особой важности и критической инфраструктуры, протяженных границ как по суше, так и по воде. Немалое внимание уделяется вопросам борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

"Информационная безопасность - одна из новых для Рособоронэкспорта областей деятельности. Увеличение цикла возникающих угроз в этой сфере стимулирует развитие и совершенствование средств защиты, которые обеспечивают противодействие кибератакам. Сегодня мы предлагаем на экспорт широкий спектр продукции и услуг в области информационной безопасности, которые прошли всесторонние испытания и используются в различных сферах российского государственного и военного управления. Рассчитываем на расширение числа партнеров компании в том числе и в этой сфере. Причем как из числа представителей государственных структур, так и частных: из банковской, энергетической, транспортной сфер", - добавил Вячеслав Овчинников.

В ходе "Интерполитех-2017" специалист Рособоронэкспорта представит доклад "Современные системы и средства информационной безопасности в интересах укрепления системы коллективной безопасности ОДКБ, противодействия несанкционированным проникновениям и вмешательствам в работу национальных критически значимых информационных систем". Доклад состоится 18 октября в 14:00 в конференц-зале №103 в павильоне №75 в рамках Заседания делового совета ОДКБ.