Новый "Белый лебедь" станет прототипом стратегического бомбардировщика следующего поколения...



Бомбардировщик Ту-160.

Источник: geo-politica.info Бомбардировщик Ту-160.Источник: geo-politica.info

В настоящий момент Россия продолжает разработку новой модернизированной версии стратегического бомбардировщика Ту-160 "Белый лебедь"

Проект Ту-160М2 скоро будет доступен для ВКС РФ

При этом, разговор идет о том, что в железе уже создан силовой агрегат для этой машины, который в рамках стендовых испытаний показал отличные характеристики, полностью соответствующие изначальному техническому заданию.

Работы ведутся на основе двигателя НК-32, которым с 1983 года оснащается базовая версия Ту-160, и это является логичным решением, учитывая, что планер в рамках этого проекта сохраняется без изменений, а, значит, не стоит менять и массагабаритные характеристики первоначального двигателя.

При этом, новая версия двигателя НК-32 имеет широкие перспективы, учитывая, что сегодня кроме Ту-160М2 разрабатывается и ПАК ДА - перспективный комплекс дальней авиации, который через несколько десятилетий должен стать основой стратегической авиации ВКС РФ.

В этом контексте, новая версия Ту-160 должна стать промежуточным вариантом для ВКС РФ перед ПАК ДА для обновлению российского парка стратегической авиации, который сегодня составляют машины, выпущенные, в лучшем случае, в самом начале девяностых годов.

Если раньше по стратегической авиации было много вопросов - в силу огромной стоимости таких воздушных судов, речь в основном шла о продлении их ресурса, то сейчас в Москве сформировалась четкая позиция, что России необходимо иметь современные и эффективные силы дальней авиации...

Новый двигатель даст Ту-160М2 дополнительные возможности

Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии для ФБА "Экономика сегодня" отметил, что модернизация Ту-160 до версии М2 предполагает несколько комплексов опытно-конструкторских работ.

"Это в первую очередь замена всей радиоэлектроники, а также разработка усовершенствованной версии двигателя НК-32 под индексом 02. Этот двигатель будет серьезно отличаться от предыдущих версий этого силового агрегата, станет более экономичным, а его компоненты будут полностью переведены на цифровое управление", - констатирует Леонков.

По словам Алексея Петровича, новый двигатель положительно скажется на характеристиках Ту-160М2 и позволит этой машине выполнять больший объем работ, чем были способны предыдущие версии данного стратегического бомбардировщика.

Другой вопрос, что сегодня нельзя говорить о том, что этот агрегат станет также компонентом перспективного проекта ПАК ДА, поскольку по последнему существует очень много вопросов...

В настоящее время идет дискуссия об облике ПАК ДА

"Дискуссия о том, какой будет новый стратегический бомбардировщик - дозвуковым, как Ту-95, или сверхзвуковым, как Ту-160, имеет сегодня очень серьезный накал. Например, предыдущий командующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев говорил о дозвуковой версии данного бомбардировщика, но на текущий момент позиция здесь была изменена, и теперь речь идет о сверхзвуковом самолете", - заключает Леонков.

Это важный момент, поскольку в дозвуковом варианте стратегический бомбардировщик будет просто носителем оружия, а в сверхзвуквом исполнении его оперативные возможности могут быть серьезно расширены, как, собственно, это было и с Ту-160 в конце восьмидесятых годов.

"Поэтому неудивительно, что сейчас идут дополнительные исследования с тем, чтобы определиться, каким должен быть ПАК ДА", - констатирует Леонков.

В данном вопросе, как замечает эксперт, разговор идет о "самолете будущего", поскольку такой подкласс военной техники, как стратегические бомбардировщики, представляет собой чрезвычайно дорогой ресурс и является носителем крылатых ракет, в том числе, и с ядерным оружием...

В России с советских времен остались наработки по стратегическим бомбардировщикам

"И здесь очень большую роль играет то обстоятельство, что наши оппоненты в лице США сегодня прилагают большие усилия по разработке сверхзвукового оружия и оружия, основанного на так называемых иных физических принципах. Все это говорит о том, что живучесть такого летательного аппарата, как ПАК ДА, должна быть краеугольным камнем в его проектной разработке", - резюмирует Леонков.

Однозначно, что здесь не может быть и речи об одноразовом применении такой машины в рамках глобального конфликта, и это говорит нам о том, что в новый стратегический бомбардировщик должны быть заложены характеристики, которые существенно повысят его живучесть.

"Таким образом, в этот боевой самолет должны быть заложены характеристики, которые позволят ПАК ДА не только выполнить свою боевую задачу, но и возвращаться на аэродром базирования, а это в условиях глобального конфликта будет очень сложно сделать, имея только дозвуковую скорость. Именно по этой причине, кстати говоря, и возникла данная дискуссия о будущем облике этого стратегического бомбардировщика", - заключает Леонков.

Кроме того, подобные разработки уже были сделаны в рамках ОКБ "Туполев", где было целых два проекта по стратегическому бомбардировщику с принципиально новыми скоростными и боевыми характеристиками.

"Это такие проекты, как Ту-260 и Ту-360, в рамках которых даже были проведены опытно-конструкторские работы. Данные машины были, в целом, похожи на Ту-160, но отличались от него компоновкой, количеством и качеством силовых агрегатов", - констатирует Леонков...

Здесь можно отметить, что Ту-260 создавался с расчетом достижения крейсерской скорости в 4 маха, а Ту-160 - в 6 махов, что, в конечном счете, сделало бы их неуязвимыми для абсолютного большинства средств противодействия вероятного противника.

"И здесь необходимо вспомнить, что вопрос двигателей вместе с отсутствием финансирования и стал в девяностые годы тем краеугольным камнем, который не позволил этим проектам осуществиться. И это говорит нам о том, что то обстоятельство, что в рамках Ту-160М2 силовые агрегаты уже созданы, гарантирует нам то, что этот самолет в ближайшие годы точно будет принят на вооружение", - резюмирует Леонков...

Дмитрий Сикорский