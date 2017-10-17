Более 60 вылетов выполнили летчики СФ для испытаний судна тылового обеспечения "Эльбрус" в акватории Баренцева моря
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Кадры летных испытаний судна тылового обеспечения "Эльбрус" проекта 23120.
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/
ЦАМТО, 17 октября. Силы СФ обеспечили первый этап ходовых испытаний в Баренцевом море судна тылового обеспечения "Эльбрус" проекта 23120, в ходе которых летчиками вертолетов и самолетов объединения ВВС и ПВО СФ было выполнено более 60 вылетов на облет судна для проверки его радиотехнических систем на различных режимах.
В настоящее время судно тылового обеспечения "Эльбрус" находится в Мурманске (будущий порт приписки) и готовится к выходу на очередной этап испытаний в Баренцевом море, который планируется начать в конце октября, сообщает пресс-служба Северного флота.
Справочно:
Судно тылового обеспечения "Эльбрус" прибыло для испытаний на Северный флот в начале осени. Оно сочетает в себе характеристики спасательного буксира и транспорта и способно действовать в высоких широтах при толщине льда свыше полуметра. На нем можно выполнять передачу грузов на берег и корабли.
Судно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии водолазов, что позволяет ему участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие подводникам. Современное радиолокационное и гидроакустическое оборудование дает возможность поиска затонувших объектов и картографирования рельефа дна.
Улучшенная маневренность обеспечивается винторулевыми колонками, которые вращаются вокруг собственной оси на 360 град. и способствуют удержанию судна в заданной точке в любых погодных условиях. Также на судне установлены два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 т, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 т. На грузовой палубе площадью более 700 кв. м возможна перевозка открытым способом морских транспортных контейнеров.
Экипаж судна составляет 27 человек. Руководящий состав и персонал были подобраны в основном из служащих вспомогательных судов Северного флота.
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17.10.2017
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