

Палубный вертолет Ка-27.

Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС Палубный вертолет Ка-27.Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

ЦАМТО, 17 октября. В морской авиации ВМФ России будет модернизирован весь парк корабельных противолодочных вертолетов Ка-27. Работы осуществляет ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" (КумАПП).

В 2016 году в состав морской авиации ВМФ поступили первые восемь модернизированных вертолетов Ка-27М. К концу этого года их поставят уже десять.

Планируется, что в соответствии с госпрограммой вооружений Морская авиация ВМФ будет получать в свой состав по 10 ед. модернизированных вертолетов Ка-27М ежегодно до завершения полной модернизации всего парка этих летательных аппаратов.

В соответствии с техническими требованиями Главного командования ВМФ, на вертолетах будет обновлено бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО), установлена новая поисковая система, позволяющая применять новые средства поиска и поражения подводных лодок, а также радиоакустическое оборудование, позволяющее значительно повысить выполнение вертолетами этого типа задач по предназначению.

На вертолеты внедрены современные способы передачи информации на наземные и корабельные командные пункты, модернизирована связь с другими вертолетами.

Экипажи модернизированных вертолетов Ка-27М проходят подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ в Ейске.

Вертолеты Ка-27, Ка-27М способны выполнять задачи при полетах с сухопутных аэродромов и с палубы кораблей при волнении моря до 5 баллов. Они составляют сегодня основу вертолетной составляющей морской авиации ВМФ, обеспечивают противолодочную оборону корабельных группировок, поиск, обнаружение, слежение и поражение подводных лодок и надводных кораблей, способны вести поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполнять транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.