В Мурманск к месту постоянного базирования прибыл новый пограничный сторожевой корабль "Преданный"



Сторожевой корабль "Преданный" проекта 22460.

Источник: https://topspb.tv/ Сторожевой корабль "Преданный" проекта 22460.Источник: https://topspb.tv/

ЦАМТО, 17 октября. Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных встрече нового пограничного сторожевого корабля 2 ранга проекта 22460 "Преданный", который прибыл из Санкт-Петербурга в пункт постоянного базирования – порт Мурманск.

На торжественном митинге А.Тюкавин поздравил Пограничное управление ФСБ России по Западному арктическому району с получением нового корабля.

"В эпоху глобального потепления, когда появляются все новые и новые районы добычи биоресурсов, когда активно развивается добыча углеводородов, новые возможности корабля пригодятся для того, чтобы обеспечить защиту интересов России в Арктике", – отметил первый заместитель губернатора.

"Преданный", построенный по проекту Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" в Санкт-Петербурге, представляет собой современный сторожевой корабль, в котором воплощены новейшие достижения отечественной науки и техники.

Корабль предназначен для выполнения широкого спектра задач, возложенных на Береговую охрану – патрулирование территориальных вод ближних и дальних морских зон, охрану государственной границы и континентального шельфа, проведение аварийно-спасательных работ, а также для проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий природных бедствий. Наряду с охраной границы, корабль может применяться для борьбы с терроризмом и морским пиратством, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Мурманской области.