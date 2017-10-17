В Мурманск к месту постоянного базирования прибыл новый пограничный сторожевой корабль "Преданный"
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Сторожевой корабль "Преданный" проекта 22460.
Источник: https://topspb.tv/
ЦАМТО, 17 октября. Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных встрече нового пограничного сторожевого корабля 2 ранга проекта 22460 "Преданный", который прибыл из Санкт-Петербурга в пункт постоянного базирования – порт Мурманск.
На торжественном митинге А.Тюкавин поздравил Пограничное управление ФСБ России по Западному арктическому району с получением нового корабля.
"В эпоху глобального потепления, когда появляются все новые и новые районы добычи биоресурсов, когда активно развивается добыча углеводородов, новые возможности корабля пригодятся для того, чтобы обеспечить защиту интересов России в Арктике", – отметил первый заместитель губернатора.
"Преданный", построенный по проекту Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" в Санкт-Петербурге, представляет собой современный сторожевой корабль, в котором воплощены новейшие достижения отечественной науки и техники.
Корабль предназначен для выполнения широкого спектра задач, возложенных на Береговую охрану – патрулирование территориальных вод ближних и дальних морских зон, охрану государственной границы и континентального шельфа, проведение аварийно-спасательных работ, а также для проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий природных бедствий. Наряду с охраной границы, корабль может применяться для борьбы с терроризмом и морским пиратством, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Мурманской области.
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17.10.2017
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