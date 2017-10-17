Министр обороны России встретился в Тель-Авиве со своим израильским коллегой



Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

ЦАМТО, 17 октября. В ходе визита в Тель-Авив министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 16 октября провел переговоры с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом.

"Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией. Операция там идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют обсуждения и срочного решения", – отметил Сергей Шойгу во вступительном слове, добавив, что вопросов накопилось много и сегодня будет, о чем поговорить".

"Помимо вопросов нашего военного и военно-технического сотрудничества, конечно, главным и основным является вопрос, связанный с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе", – подчеркнул глава российского военного ведомства.

Он предложил обсудить ряд вопросов, касающихся ситуации на Ближнем Востоке.

"В условиях усиления террористической активности в мире требуется сплоченность международного сообщества в борьбе с этим злом", – заявил Сергей Шойгу.

Он выразил уверенность, что переговоры "помогут лучше понять друг друга и будут способствовать укреплению дружественных отношений между вооруженными силами России и Израиля".

Министр обороны России поблагодарил израильского коллегу за личное участие в Шестой Московской конференции по международной безопасности, а также состоявшийся на ее "полях" конструктивный диалог по актуальным вопросам региональной безопасности.

"Надеемся увидеть вас на очередной Московской конференции, которую будем проводить в апреле 2018 года. Обязательно направим вам приглашение", – сказал Сергей Шойгу.

По его оценке, Московская конференция стала традиционной площадкой, "позволяющей вести откровенный обмен мнениями по широкому кругу международных проблем".

В свою очередь, Авигдор Либерман отметил, что израильская сторона ценит отношения с Россией "за искренность, откровенный диалог".

"Уверен, что так можно решить все проблемы", – подчеркнул Авигдор Либерман.

Израильский министр отметил, что в Израиле помнят "историю своего народа и историю советского народа, когда предки нынешних поколений воевали плечом к плечу в рядах Красной Армии".

"Для нас уроки Второй мировой войны очень и очень важны. Мы ценим ваше отношение к памяти всех тех, кто воевал, и тех, кто погиб во время Второй мировой войны", – сказал Авигдор Либерман.

Он отметил, что это первый визит Сергея Шойгу на Святую землю в качестве министра обороны.

Сергей Шойгу также подчеркнул, что Россию и Израиль связывает общая история.

"Все, что касается нашей истории, все, что касается нашей памяти, это, безусловно, подлежит сохранению и преумножению. Здесь у нас не только нет разногласий, тут мы полностью поддерживаем друг друга", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.