Кремль не комментирует, согласовывала ли Турция с РФ военную операцию в Идлибе
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Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгения Новоженина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что работа в области обеспечения безопасности в рамках зон деэскалации в Сирии продолжается
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Кремль не комментирует, согласовывала ли Турция свою военную операцию в Идлибе с Россией. "Я это не комментирую", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Он напомнил, что ранее были согласованы действия об обеспечении безопасности в рамках зон деэскалации в Сирии. "В этой области работа продолжается, по каким-то деталям я не хотел бы давать комментарии", - отметил представитель Кремля.
Генштаб Вооруженных сил Турции объявил о начале операции в Идлибе 9 октября. Военные вошли на территорию Сирии 8 октября и провели разведку с целью обустройства наблюдательных пунктов. Ожидается, что они будут задействованы для мониторинга соблюдения режима перемирия.
Вечером в четверг, 12 октября, Анкара перебросила в Идлиб военнослужащих и военную технику. По данным телеканала NTV, в сирийскую провинцию были передислоцированы около 200 человек, в том числе 120 спецназовцев, а также восемь танков и 50 бронетранспортеров. В пятницу турецкие военные приступили к сооружению наблюдательных пунктов в зоне деэскалации.
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17.10.2017
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