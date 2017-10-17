КСИР: Иран не перестанет развивать свой ракетный потенциал
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Иранская ракета «Шехаб-3» на параде в Тегеране, сентябрь 2010 года.
Источник: Vahid Salemi / AP
Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса "стражей исламской революции" генерал Амир Али Хаджизаде отметил, что эта индустрия является полностью внутренней
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Иран не перестанет развивать свой ракетный потенциал ни при каких условиях. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС ИРИ) генерал Амир Али Хаджизаде, сообщает в понедельник телеканал Press TV.
"Даже если вокруг страны будет возведена стена, производство ракет не будет приостановлено, так как эта индустрия является полностью внутренней", - приводит телеканал его заявление.
13 октября президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на КСИР. Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.
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17.10.2017
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