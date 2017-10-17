WSJ: Пентагон обсуждает с биржевиками угрозы финансовым рынкам со стороны хакеров
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Хакер за компьютером.
Источник: © Fotolia / Tomasz Zajda
Представитель Mana Partners Маной Наранг пояснил, что особые опасения вызывает возможность атаки хакеров на Нью-Йоркскую биржу с помощью массовой рассылки ложных сообщений о продаже определенных акций
НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Агентство перспективных исследований и разработок министерства обороны США (DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency) провело серию консультаций с трейдерами Нью-Йоркской биржи и представителями финансовых компаний для оценки угрозы финансовым рынкам со стороны хакеров. Как сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal, на встречах обсуждались возможности сильных потрясений на американских рынках в результате кибератаки.
Среди возможных сценариев, по данным газеты, обсуждались последствия вброса ложных данных в системы, по которым участникам рынка поступает экономическая информация. Участники консультаций указали на уязвимость компьютерных программ, таких как ADP (Automatic Data Processing), обеспечивающих начисление заработной платы рабочим и служащим.
Как отметил в интервью газете главный управляющий крупного хедж-фонда Mana Partners Маной Наранг, особые опасения у него вызывает возможность того, что хакеры атакуют Нью-Йоркскую биржу с помощью массовой рассылки ложных сообщений о продаже определенных акций. В этом случае, считает он, потери могут достичь сотен миллиардов долларов.
Ссылаясь на представителя DARPA, газета указывает, что цель проекта, получившего название "Уязвимость финансовых рынков", состоит в том, чтобы разработать компьютерную модель, учитывающую ситуацию на различных торговых площадках, на которой можно будет опробовать различные сценарии. В 2009 году, по данным газеты, военные эксперты уже проводили двухдневные учения, в ходе которых отрабатывали действия на случай "глобальной финансовой войны" с участием Китая и России. Как подтвердил газете представитель Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), эти учения проходили на базе университетской лаборатории прикладной физики.
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17.10.2017
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