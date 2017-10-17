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Российские зенитчики в Армении готовятся к стрельбам из ЗРК С-300В

18.10.2017 РИА Новости 160 0
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Зенитный ракетный комплекс С-300В. Архивное фото
Зенитный ракетный комплекс С-300В. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЕРЕВАН, 17 окт - РИА Новости. Военнослужащие зенитно-ракетного подразделения дислоцированной в Армении российской военной базы Южного военного округа начали подготовку к боевым стрельбам из зенитно-ракетных комплексов С-300В на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщили во вторник в пресс-службе ЮВО.

"В преддверии начала учений с военнослужащими проведены занятия по отражению ударов средств воздушного нападения, прикрытию наиболее важных объектов и пунктов управления в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах, поражению скоростных малоразмерных целей на тренажерах. Кроме того, зенитчики выполняли нормативы по развертыванию комплексов и приведению их в готовность к применению", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в течение недели военнослужащие сдадут комплексные практические и теоретические зачеты и нормативы по специальной, технической подготовке для получения допуска к проведению дивизионных тактических учений и боевых стрельб из ЗРС С-300В.

"На тактических учениях зенитно-ракетные батареи С-300В выполнят боевые пуски по мишеням, имитирующим активные действия условного противника на больших и малых дальностях и высотах. Всего к учениям привлечено более 150 военнослужащих и более 50 единиц военной техники", - отмечается в сообщении.
17.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Минoбороны РФ
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