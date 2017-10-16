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Норвегия выделит дополнительные средства в 2018 ф.г. на закупку новых патрульных кораблей

17.10.2017 ЦАМТО 156 0
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Учения НАТ в Северном море в Норвегии
Учения НАТ в Северном море в Норвегии.
Источник: © AFP 2017, Marit Hommedal / NTB SCANPIX

ЦАМТО, 16 октября. Норвежские власти планируют дополнительно выделить на оборону в 2018 ф.г. 3 млрд. норв. крон (более 320 млн. евро). Большая часть этих средств предназначена для модернизации парка ВиВТ.

По информации Infodefensa.com, в прошлом году Норвегия выделила на оборонные расходы сумму в 5,4 млрд. евро, что впервые за десять лет превысило 1,6% ВВП страны.

Из дополнительно выделенных 3 млрд. норв. крон сумма в 2 млрд. норв. крон (почти 215 млн. евро) будет направлена на финансирование программы приобретения трех новых кораблей для Береговой охраны страны по статье "Долгосрочная военная модернизация".

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг еще в октябре 2016 года заявила о планах построить три новых патрульных корабля для Береговой охраны, которые предназначены для замены состоящих на вооружении кораблей класса "Нордкап" (Nordkapp).

Ожидается, что строительство кораблей начнется в 2018 году, а поставки будут выполнены в 2021-2023 гг. Корабли будут оснащены ангарами для вертолетов. Предусмотрена возможность их применения во льдах. Кроме того, они будут иметь большую дальность плавания.

Пока окончательные тактико-технические требования к кораблям Береговой охраны не определены. Тем не менее, предполагается, что они, при необходимости, будут использоваться и для поддержки действий ВМС страны.

С целью стимулирования находящейся не в лучшем состоянии национальной судостроительной промышленности в конкурсе примут участие только норвежские компании.

Первоначально замену кораблей планировалось начать в 2016 году, однако тогда на реализацию этого проекта не были выделены финансовые средства.
16.10.2017
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Норвегия

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