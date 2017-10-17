ВМС Индонезии приняли на вооружение первую пару противолодочных вертолетов AS-565MBe "Пантер"



AS565 Panther. Фото с сайта eurocopter.com. AS565 Panther. Фото с сайта eurocopter.com.

ЦАМТО, 16 октября. Военно-морские силы Индонезии 13 октября на авиабазе в Сурабайе (провинция Восточная Ява) официально приняли на вооружение транспортный самолет "Кинг Эйр-350i" и два противолодочных вертолета AS-565MBe "Пантер".

Согласно пресс-релизу ВС Индонезии, самолет "Кинг Эйр-350i" (б.н. U-6401) в VVIP-версии передан в состав 600-й эскадрильи 1-го авиакрыла, вертолеты AS-565MBe "Пантер" (б.н. HS-4203 и HS-4204) – в состав 400-й эскадрильи 1-го авиакрыла.

Как ранее сообщал ЦАМТО, контракт на поставку 11 противолодочных вертолетов AS-565MBe "Пантер" для ВМС Индонезии компании Airbus Helicopters и PT Dirgantara Indonesia (PTDI) заключили в ноябре 2014 года.

Контракт предусматривает передачу т.н. "зеленых" (без оборудования) вертолетов AS-565MBe компании PTDI, которая в Индонезии выполняет их повторную сборку, оснащение оборудованием, испытания и сертификацию. В частности, вертолеты оборудуются комплектами борьбы с подводными лодками, включая погружаемую ГАС и пусковые установки торпед.

По условиям соглашения, вертолеты должны быть поставлены в течение 3 лет после вступления контракта в силу. Однако, учитывая просьбу командования ВМС Индонезии, Airbus Helicopters начала поставки первых AS-565MBe "Пантер" на девять месяцев раньше предусмотренного контрактом срока. Это позволило ускорить передачу вертолетов индонезийскому флоту.

Два первых собранных Airbus Helicopters вертолета AS-565MBe были доставлены в Индонезию для дооборудования 29 марта 2017 года. ВМС Индонезии продемонстрировали их в ходе празднования 72-й годовщины Вооруженных сил 7 октября. Таким образом, в настоящее время контракт реализуется с опережением графика и, согласно планам, будет выполнен к 2018 году.