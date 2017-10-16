Расчеты «Искандер-М» подняты по учебной тревоге под Оренбургом
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Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
Ракетная бригада Центрального военного округа, оснащенная оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», поднята по тревоге в Оренбургской области в рамках контрольной проверки за летний период обучения.
Подразделения уже завершили все мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности и сейчас совершают марши в назначенные районы на Тоцком полигоне, где в течение недели будут выполнять ряд учебно-боевых задач.
В ходе проверки комиссия оценивает действия каждого военнослужащего при выполнении нормативов по приведению в высшую степень боеготовности и маршевой подготовки, проверит слаженность действий расчетов, их способность оперативно решать поставленные задачи.
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16.10.2017
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