Расчеты «Искандер-М» подняты по учебной тревоге под Оренбургом



Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Ракетная бригада Центрального военного округа, оснащенная оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», поднята по тревоге в Оренбургской области в рамках контрольной проверки за летний период обучения.

Подразделения уже завершили все мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности и сейчас совершают марши в назначенные районы на Тоцком полигоне, где в течение недели будут выполнять ряд учебно-боевых задач.

В ходе проверки комиссия оценивает действия каждого военнослужащего при выполнении нормативов по приведению в высшую степень боеготовности и маршевой подготовки, проверит слаженность действий расчетов, их способность оперативно решать поставленные задачи.