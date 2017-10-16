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"Сухой" передал ВКС России партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

17.10.2017 ТАСС 350 0
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Фронтовой бомбардировщик Су-34
Фронтовой бомбардировщик Су-34.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Действующий контракт до 2020 года обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы, отметили в пресс-службе компании

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Компания "Сухой" передала российским Воздушно-космическим силам (ВКС) очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня компания "Сухой" передала Министерству обороны РФ вторую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова и направились к месту дислокации", - заявили в пресс-службе.

Там пояснили, что действующий государственный контракт с Минобороны РФ на поставку Су-34 до 2020 года обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития.

Минобороны РФ заключило первый контракт на поставку Су-34 в 2008 году. Первую партию самолетов в этом году компания "Сухой" передала ВКС РФ в конце мая. Как ожидается, военные получат в общей сложности 150-200 таких машин.

Самолет может нести до восьми тонн боевой нагрузки, развивать скорость до 1900 км/ч, а его дальность составляет четыре тысячи км. Бомбардировщики были задействованы в антитеррористической операции в Сирии.
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
Сухой ПАО
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ

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