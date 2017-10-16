Ракета-носитель Atlas V успешно запущена с космодрома во Флориде
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РН "Атлас-5" на космодроме.
Источник: NASA
Ракета должна вывести на орбиту спутник NROL-42 Национального управления военно-космической разведки США
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Atlas V со спутником NROL-42 Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США произведен с космодрома во Флориде. Об этом сообщила в воскресенье американская компания United Launch Alliance (ULA).
"Проверка завершена, команде дан сигнал "вперед" в 03:28 (10:28 мск)", - написала пресс-служба компании в своем Twitter.
Atlas V - двухступенчатая ракета-носитель среднего или тяжелого класса (в зависимости от конфигурации). Максимальная длина - 62,11 м (400-я серия) или 75,77 м (500-я), диаметр - 3,8 м, стартовая масса - от 334,5 т до 546,7 т.
Входит в семейство ракет-носителей Atlas, которое было создано на базе одноименной межконтинентальной баллистической ракеты (находилась на вооружении США до 1965 года). Предназначена для запуска различных космических аппаратов, в том числе военных спутников, автоматических межпланетных станций и др. Около 70% запусков составляют правительственные заказы.
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16.10.2017
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