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Ракета-носитель Atlas V успешно запущена с космодрома во Флориде

17.10.2017 ТАСС 193 0
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РН "Атлас-5"
РН "Атлас-5" на космодроме.
Источник: NASA

Ракета должна вывести на орбиту спутник NROL-42 Национального управления военно-космической разведки США

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Atlas V со спутником NROL-42  Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США произведен с космодрома во Флориде. Об этом сообщила в воскресенье американская компания United Launch Alliance (ULA).

"Проверка завершена, команде дан сигнал "вперед" в 03:28 (10:28 мск)", - написала пресс-служба компании в своем Twitter.

Atlas V - двухступенчатая ракета-носитель среднего или тяжелого класса (в зависимости от конфигурации). Максимальная длина - 62,11 м (400-я серия) или 75,77 м (500-я), диаметр - 3,8 м, стартовая масса - от 334,5 т до 546,7 т.

Входит в семейство ракет-носителей Atlas, которое было создано на базе одноименной межконтинентальной баллистической ракеты (находилась на вооружении США до 1965 года). Предназначена для запуска различных космических аппаратов, в том числе военных спутников, автоматических межпланетных станций и др. Около 70% запусков составляют правительственные заказы.
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
Компании
ULA

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