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В Приморье около двух тысяч военных принимают участие в учениях ВДВ

17.10.2017 РИА Новости 221 0
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Военные учения. Архивное фото
Военные учения. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Около двух тысяч военнослужащих и 400 единиц техники принимают участие в учениях ВДВ в Приморье, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе начавшегося тактического учения ВДВ в Приморье Командование Воздушно-десантных войск определило менее трех суток Уссурийскому соединению ВДВ для подготовки подразделений к выполнению учебно-боевых задач на территории условного противника… в стартовавших тактических учениях принимает участие около двух тысяч военнослужащих и более 400 единиц боевой и специальной техники ВДВ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что командованию соединения за короткий промежуток времени необходимо будет оценить обстановку и принять решение о применении подразделений соединения в тылу условного противника. Штабы отдельного Уссурийского соединения анализируют приходящую оперативную и развединформацию и организовывают всестороннее управление. Подразделения ВДВ подготавливают боевую технику к оперативной переброске.

Согласно сообщению, на аэродром в районе Уссурийска для переброски подразделений и военной техники прибывают военно-транспортные самолеты Ил-76. Руководит учениями ВДВ замкомандующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

Добавляется, что учения носят плановый характер и проходят во время проведения контрольной проверки войск за 2017 год.
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Ил-76
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Военные учения

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