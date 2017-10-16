Бахрейн заинтересован в импорте российских бронеавтомобилей "Тигр"



Бронеавтомобиль Тигр. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Бронеавтомобиль Тигр. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МАНАМА (Бахрейн), 16 окт - РИА Новости. Бахрейн заинтересовался российскими бронеавтомобилями "Тигр", заявил РИА Новости в понедельник на выставке вооружений BIDEC-2017 заместитель директора департамента внешнеэкономической деятельности предприятия-производителя ООО "Военно-Промышленная компания" ("ВПК") Денис Трифонов.

"Больше всего бахрейнскую сторону интересует бронеавтомобиль "Тигр" в модификации ВПК 233136 - данная машина предназначена для сил правопорядка. На сегодняшний день мы обсуждаем возможные объёмы закупок и то, каким конкретно силовым структурам будет интересна эта машина. Думаю, что к концу года мы сможем получить от бахрейнской стороны более конкретную информацию", - сказал он.

По словам Трифонова, "ВПК" приняла решение участвовать в первой бахрейнской выставке вооружений по специальному приглашению правительства этой страны. Собеседник агентства отметил, что сегодня Бахрейн является перспективным партнёром компании, обладая "хорошим бюджетом и большими планами по модернизации Вооружённых сил и внутренних войск".

Бронеавтомобили "Тигр" - семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости. Машина предназначена для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью, а также монтажа различного оборудования. В зависимости от модификации "Тигр" способен перевозить от 6 до 10 человек, включая водителя, или до 1,2 тонны груза,

ООО "Военно-промышленная компания" было основано в 2006 году. Компания занимается разработкой, производством, поставками, гарантийным и постгарантийным обслуживанием и утилизацией бронированных колесных машин, в первую очередь, БТР, и специальных машин "Тигр".