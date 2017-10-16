Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Бахрейн заинтересован в импорте российских бронеавтомобилей "Тигр"

17.10.2017 РИА Новости 219 0
0
Понравилась новость?
 0
Бронеавтомобиль Тигр. Архивное фото
Бронеавтомобиль Тигр. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МАНАМА (Бахрейн), 16 окт - РИА Новости. Бахрейн заинтересовался российскими бронеавтомобилями "Тигр", заявил РИА Новости в понедельник на выставке вооружений BIDEC-2017 заместитель директора департамента внешнеэкономической деятельности предприятия-производителя ООО "Военно-Промышленная компания" ("ВПК") Денис Трифонов.

"Больше всего бахрейнскую сторону интересует бронеавтомобиль "Тигр" в модификации ВПК 233136 - данная машина предназначена для сил правопорядка. На сегодняшний день мы обсуждаем возможные объёмы закупок и то, каким конкретно силовым структурам будет интересна эта машина. Думаю, что к концу года мы сможем получить от бахрейнской стороны более конкретную информацию", - сказал он.

По словам Трифонова, "ВПК" приняла решение участвовать в первой бахрейнской выставке вооружений по специальному приглашению правительства этой страны. Собеседник агентства отметил, что сегодня Бахрейн является перспективным партнёром компании, обладая "хорошим бюджетом и большими планами по модернизации Вооружённых сил и внутренних войск".

Бронеавтомобили "Тигр" - семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости. Машина предназначена для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью, а также монтажа различного оборудования. В зависимости от модификации "Тигр" способен перевозить от 6 до 10 человек, включая водителя, или до 1,2 тонны груза,

ООО "Военно-промышленная компания" было основано в 2006 году. Компания занимается разработкой, производством, поставками, гарантийным и постгарантийным обслуживанием и утилизацией бронированных колесных машин, в первую очередь, БТР, и специальных машин "Тигр".
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Россия
Продукция
Тигр
Тигр БА
Компании
ВПК ООО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.10 12:23
  • 14
"Супер-БМП" сдала экзамены
  • 17.10 12:11
  • 1
Главы военных ведомств стран СНГ согласовали план повышения боевых возможностей совместной системы ПВО
  • 17.10 11:54
  • 1
Торпеды-перехватчики пойдут на экспорт
  • 17.10 11:48
  • 44
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 17.10 11:46
  • 1
Источник: "Рособоронэкспорт" вышел из тендеров МВД Индии на закупку автоматов
  • 17.10 11:35
  • 1
Дрон в помощь
  • 17.10 10:58
  • 1
Запад атаковал "Запад-2017" по заветам Геббельса
  • 17.10 10:48
  • 3
Большую часть ресурсов страны мира тратят на соперничество, это не дает положительного результата никому - Путин
  • 17.10 10:42
  • 3
"Недопустим даже взрыв одной бомбы"
  • 17.10 10:06
  • 71
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 17.10 10:05
  • 2
Лягут все
  • 17.10 09:20
  • 1
Армия США – клуб самоубийц
  • 17.10 09:19
  • 1
Армия США – клуб самоубийц
  • 17.10 08:56
  • 20
Министр обороны Израиля заявил, что Асад побеждает в войне в Сирии
  • 17.10 08:28
  • 1103
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы